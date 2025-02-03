Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жителям Подмосковья рассказали, как отличить фейковую квитанцию от настоящей

Жителям Подмосковья рассказали, как отличить фейковую квитанцию от настоящей

Фото: Минсоцразвития МО

Фото: Минсоцразвития МО

Оригинал
Жители Московской области стали всё чаще получать поддельные квитанции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Жертвами злоумышленников в основном становятся те, кто оплачивает услуги ЖКХ по QR-коду через приложение банка. Люди сканируют электронный код, переводят по нему оплату, а вместе с ней уходят и все личные данные.

В Минчистоты рассказали, как отличить фейковую квитанцию на оплату ЖКУ от настоящей.


«Нужно внимательно проверить бланк. На нём обязательно должны быть указаны описание услуг и реквизиты. Сверьте при оплате все цифры. Обратите внимание на название организации. Аферисты могут незначительно исказить его. Советуем также проверять размер начислений и вести свой учёт оплаты ЖКУ. Если возникнут вопросы, свяжитесь с представителями управляющей компании или МосОблЕИРЦ», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что на оранжевых долговых извещениях «МосОблЕИРЦ» должен быть указан номер телефона, по которому можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: +7(499)444-01-00.

Наличие долга и его сумму можно также проверить через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Подробнее о возможных способах оплаты счетов за ЖКУ можно узнать на сайте.

В Минчистоты рекомендовали быть внимательными при переводе денег.

Читайте также:

Аферисты стали инсценировать похищения детей ради выкупа

Аферисты изобрели схему мошенничества с дубайским шоколадом

Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков
#минчистоты
#оплата
#жку
#жкх
#мособлеирц
#подмосковье
#московская область
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
#деньги
#qr-код
Расписание электричек на участке Калязин — Савёлово изменится с 17 по 20 февраля
03 февраля 2025, 14:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек поездов на участке Октябрьской железной дороги между станциями Калязин и Савёлово изменится с 17 по 20 февраля из-за работ по модернизации путевой инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В связи с путевыми работами расписание некоторых электричек изменится, у части составов на участке Савёлово — Сонково — Савёлово сократят число остановок, а некоторые поезда отменят на всё маршруте», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ременным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных стендах на вокзалах и станциях. Кроме того, расписание можно посмотреть онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

По Мытищинской хорде запустили автобусный маршрут до метро

В Подмосковье назвали самые популярные у безбилетников автобусные маршруты

На трёх подмосковных дорогах починили искусственные неровности
#минтранс мо
#железная дорога
#электричка
#савёловское направление
#электрички
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Утверждён февральский график приёма граждан в правительстве Подмосковья
03 февраля 2025, 14:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Опубликован график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на февраль 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.





Помимо этого, утверждены графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.

Даты приёмов доступны на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

Читайте также:

В Подмосковье начался приём заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса

Приём заявок на всероссийский конкурс культурных проектов завершится 6 февраля

В Подмосковье начали отбор площадок для сдачи норм ТехноГТО на золотые значки
#приём
#жители
#дпмо
#подмосковье
#правительство
#московская область
#график
#красногорск
#адвокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Придерживаться вежливости»: Гороскоп с 3 по 9 февраля для всех знаков зодиака
03 февраля 2025, 13:50

Фото: iStock/amgun

В деловой сфере откроется новый круг общения. Знакомства будут полезными. Придерживаться желательно такта, этики и вежливости. В вопросах любви интуитивное понимание партнёра и стремление к гармонии во взаимоотношениях укрепит союз и поднимет его на более высокий уровень. В вопросах здоровья необходимо наладить режим дня, высыпаться.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну честолюбие и трудолюбие помогут укрепить авторитет. Ответственности лучше не избегать и быть посмелее.

Тельцу надо пересмотреть свой гардероб. Благоприятны покупки, они его украсят.

Близнецам важно быть объективными при решении деловых вопросов. Им нужно ощутить свою силу воли и энергетику.

Рак будет к себе располагать и вызывать доверие. Его доброта и умение выслушать помогут его близким.

Льву не надо лениться. Благоприятно проявить трудолюбие и целеустремлённость.

Деве лучше не брать на себя лишнюю ответственность. Ей важно заняться собой и своими планами.

Весам надо проявить свои таланты. Их жизнерадостность возрастёт. Они станут уверенней.

Скорпион сможет выполнить данные обещания. Он воплотит свои планы в реальность.

Стрельцу надо положительно мыслить. Его ожидает успех. Он будет добрым и радостным.

Козерогу поможет ловкость и общительность. Ему нужно во всём искать выгоду и положительные моменты.

Водолей достигнет успеха в карьере и станет известнее. К нему будут благосклонны. Он обретёт покровителей.

Рыбам надо проявить сострадание и понимание. Им важно опираться на свою систему ценностей и быть благородными.

Читайте также:

Астролог раскрыла, как правильно загадывать желания в китайский Новый год

Юрист оценил создание реестра народных целителей

В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
#астролог
#рак
#гороскоп
#знаки
#зодиак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По Мытищинской хорде запустили автобусный маршрут до метро
03 февраля 2025, 13:44

Фото: istockphoto.com/Snezhana Kudryavtseva

Дополнительную схему автобусного маршрута №314, курсирующего между станцией Мытищи и столичной станцией метро «Медведково», запустили по Мытищинской хорде из посёлка Пироговский до станции метро «Физтех», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В автобусную схему входят следующие остановки: «Посёлок Пироговский», 2Пироговский теннисный корт», «Совхоз Тимирязева», «Станция Пирогово», «ДОК», «Автобаза №3», «Подстанция», «Дмитровское шоссе», «Виноградово» и «Метро «Физтех». Новый маршрут позволяет значительно быстрее добираться до метро в утренний и вечерний часы пик», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На дополнительный маршрут выпустили четыре автобуса, они должны совершать 54 рейса в день.

Читайте также:

В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на трёх перекрёстках

Проезд по Мытищинской скоростной хорде после тестового режима стал платным

В Подмосковье назвали самые популярные у безбилетников автобусные маршруты
#мытищи
#автобус
#маршрут
#минтранс мо
#метро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам напомнили о возможностях сайта «Госуслуги»
03 февраля 2025, 13:26

Фото: istockphoto.com/Snezhana Kudryavtseva

Единый портал государственных услуг был запущен в России пятнадцать лет назад, с его помощью можно эффективно решать задачи в разных сферах — от оформления собственности до подачи заявлений в ЗАГС и на поступление в вузы. К 15-летию портала в Минцифры РФ подготовили серию информационных роликов, сообщает пресс-служба министерства.
«Видеоролики созданы для повышения уровня цифровой грамотности в вопросах использования государственных электронных ресурсов, а также в вопросах кибербезопасности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, сервис «ГИС ЖКХ» стал ещё более доступным: разработчики обновили его интерфейс. «ГИС ЖКХ» — это единый федеральный ресурс, содержащий всю информацию о жилищном фонде в России. На портале можно, не выходя из дома, узнавать задолженность по квартплате; оплачивать жилищно-коммунальные услуги по счёту и т.д.

Читайте также:

На подмосковном портале госуслуг за год оформили 85 тыс. разрешений на такси

В Подмосковье запустили онлайн-сервис по проверке границ приаэродромных зон

Арбитражный суд Подмосковья начал использовать ИИ для подготовки приказов
#госуслуги
#портал
#россия
#цифровизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван срок завершения реконструкции образовательного комплекса в Дзержинском
03 февраля 2025, 13:00

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный комплекс со школой и детским садом реконструируют на базе школы №7 в Дзержинском, открыть обновлённый комплекс планируется 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время в здании устанавливают новые внутренние перегородки, которые зонируют внутреннее пространство, прокладывают электросети, завершают кровельные работы, монтируют системы отопления и водоотведения. Кроме того, продолжается обустройство подпорной стены и фасадные работы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в образовательном комплексе будет открыта школа на 1,2 тыс. учеников и детский сад, рассчитанный на 100 воспитанников.

Читайте также:

Королёвскую больницу ждёт продолжение комплексной модернизации

В Ленинском округе открылась детско-взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену

В 26 домах Пушкинского округа обновят системы газоснабжения
#минстройкомплекс мо
#дзержинский
#реконструкция
#капремонт
#капитальный ремонт
#детский сад
#детсад
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на трёх перекрёстках
03 февраля 2025, 12:47

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Работа по оптимизации дорожного движения за счёт изменения режима работы светофоров проводится в Московской области, на минувшей неделе светофоры перенастроили на трёх перекрёстках в округах Красногорск и Раменский, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Красногорске скорректировали движение на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Чапаева: за счёт изменение светофорного режима и временного выключения кнопок пешеходного перехода было увеличено время проезда по шоссе. Кроме того, в том же округе изменили режим работы светофора у заезда в бизнес-центр «Рига Ленд», благодаря чему на 20 секунд было увеличено время проезда по Центральной улице», — говорится в сообщении.
А в Раменском округе в утренний час пик продлили время выезда на Раменское шоссе с улицы Горького.

Отмечается, что корректировка работы светофоров помогает увеличить пропускную способность перекрёстков и прямых участков дорог на 10-15%.

Читайте также:

В Подмосковье назвали самые популярные у безбилетников автобусные маршруты

На трёх подмосковных дорогах починили искусственные неровности

Проезд по Мытищинской скоростной хорде после тестового режима стал платным
#минтранс мо
#светофор
#дороги
#красногорск
#раменский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подмосковных переходах начали усиленно выявлять нарушителей
03 февраля 2025, 12:43

Фото: пресс-служба ГАИ МО

В Подмосковье стартовало областное мероприятие «Пешеход – пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Цель мероприятия – профилактическая работа по снижению количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Автоинспекторы будут выявлять водителей, нарушающих правила проезда переходов, а также пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах», – отметили в подмосковной ГАИ.
Профилактические рейды стартовали во всех муниципальных образованиях Московской области 3 февраля и продлятся до 9 февраля.

Читайте также:

В подмосковной ГАИ дали пошаговую инструкцию по восстановлению водительских прав

Сотрудники ГАИ провели в Серпухове акцию «Безопасный двор»

В Подмосковье сотрудники ДПС прокатили ребёнка на служебной машине с сиреной
#гаи
#госадмтехнадзор мо
#подмосковье
#московская область
#мероприятия
#пешеход
#пешеходный переход
#проверки
#нарушители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За месяц в Подмосковье поставили на кадастр 45 многоквартирных домов
03 февраля 2025, 11:42

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В декабре 2024 года в Московской области на кадастровый учёт поставили 45 жилых домов в 16 городских округах, общее число квартир в зарегистрированных новостройках составило 12 тысяч 708, сообщает перс-служба министерства жилищной политики региона.
«Больше всего многоквартирных домов в декабре поставили на кадастр в Одинцовском округе: десять новостроек на 2192 квартиры общей площадью более 156 тысяч квадратных метров. Второе место по этому показателю занял Ленинский округ, где зарегистрировали восемь новостроек на 4021 квартиру общей площадью около 279 тыс. квадратных метров. А замыкает топ-3 округ Домодедово с пятью зарегистрированными новостройками на 1363 квартиры площадью свыше 88 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
На кадастровый учёт в декабре также были поставлены многоквартирные дома в округах Мытищи, Красногорск, Химки, Пушкинский, Люберцы, Серпухов, Раменский, Дмитровский, Волоколамский, Павлово-Посадский, Балашиха, Наро-Фоминский и Щёлково.

Читайте также:

В истринском ЖК «Кембридж» построили школу в стиле Хогвартса

Строительная готовность детского сада в Котельниках составляет 68%

В Ленинском городском округе открыли поликлинику для детей и взрослых
#минжилполитики мо
#мкд
#новостройки
#кадастр
#кадастровый учёт
#строительство
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате