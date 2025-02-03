Жителям Подмосковья рассказали, как отличить фейковую квитанцию от настоящей

Фото: Минсоцразвития МО
Жители Московской области стали всё чаще получать поддельные квитанции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Жертвами злоумышленников в основном становятся те, кто оплачивает услуги ЖКХ по QR-коду через приложение банка. Люди сканируют электронный код, переводят по нему оплату, а вместе с ней уходят и все личные данные.
В Минчистоты рассказали, как отличить фейковую квитанцию на оплату ЖКУ от настоящей.
Наличие долга и его сумму можно также проверить через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Подробнее о возможных способах оплаты счетов за ЖКУ можно узнать на сайте.
В Минчистоты рекомендовали быть внимательными при переводе денег.
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В Минчистоты рассказали, как отличить фейковую квитанцию на оплату ЖКУ от настоящей.
«Нужно внимательно проверить бланк. На нём обязательно должны быть указаны описание услуг и реквизиты. Сверьте при оплате все цифры. Обратите внимание на название организации. Аферисты могут незначительно исказить его. Советуем также проверять размер начислений и вести свой учёт оплаты ЖКУ. Если возникнут вопросы, свяжитесь с представителями управляющей компании или МосОблЕИРЦ», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что на оранжевых долговых извещениях «МосОблЕИРЦ» должен быть указан номер телефона, по которому можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: +7(499)444-01-00.
Наличие долга и его сумму можно также проверить через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Подробнее о возможных способах оплаты счетов за ЖКУ можно узнать на сайте.
В Минчистоты рекомендовали быть внимательными при переводе денег.
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Лора Луганская