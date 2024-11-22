В Реутове завершилась модернизация электроподстанции «Восточная»

«Подстанция – единственная на весь город, от ее стабильной и надежной работы зависит электроснабжение всех жилых домов, детских садов, школ, больниц, предприятий, котельных и водозаборных узлов. Модернизация нацелена на создание резервных мощностей для потенциального развития наукограда», — обратил внимание председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.





Процесс проходил в несколько этапов. В 2023 году возвели здание пункта управления, подключили инженерные коммуникации и смонтировали пять выключателей. В 2024 году установили и наладили вторичные цепи, включая телемеханику. В следующем 2025 году будут вводить в эксплуатацию ещё 12 выключателей — это предоставит дополнительную мощность для того, чтобы подключить к электросетям новые дома и предприятия.





Глава Реутова Филипп Науменко рассказал, что работы, которые уже провели и только планируются, позволят в значительной мере повысить надёжность электроснабжения.



В завершении визита Игорь Брынцалов и Филипп Науменко выразили благодарность сотрудникам подстанции «Восточная» и в общем ПАО «Россети Московский регион» за работу, которая помогает развиваться наукограду.