Выплаты и льготы для бойцов ВС РФ: что положено участникам СВО

В 2025 году контракт на военную службу в Вооруженных силах России подписали почти 440 тысяч человек. Такие данные 24 декабря привел зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Для тех, кто отправился защищать интересы родины в зону спецоперации, предусмотрен целый пакет различных выплат и льгот.