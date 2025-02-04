В Подмосковье за год отремонтируют 119 объектов образования и 14 школ искусств

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в этом году в рамках масштабной программы проведут капремонт 119 объектов образования и 14 школ искусств. Такими планами поделился спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В этом году запланировано провести капитальный ремонт 119 объектов образования. Это, в частности, 59 школ и 42 садика. Помимо этого, программа включает семь объектов дополнительного образования, 11 колледжей. Запланирован и капремонт объектов допобразования в сфере культуры – это 14 детских школ искусств. Все эти учреждения вошли в план капремонта по наказам жителей», – подчеркнул парламентарий.Он добавил, что депутаты Мособлдумы постоянно контролируют ход работ в своих округах.
«Мы понимаем, как важен качественный ремонт. Поэтому родительское сообщество активно вовлечено в процесс, и мы получаем обратную связь на каждом этапе. Например, по просьбе родителей в ремонтируемых школах проводят и благоустройство прилегающей территории. Важно, чтобы у наших детей было всё для самореализации», – отметил Брынцалов.Полные списки подмосковных объектов образования, вошедших в программу капремонта на 2025 год, можно найти на сайте.
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