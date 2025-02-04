В Клину стартовал капремонт стадиона «Строитель»

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт начался на стадионе «Строитель» в Клину, в настоящее время подрядчик приступил к подготовительному этапу работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В рамках капитального ремонта на стадионе обновят футбольное полу с подогревом и беговые дорожки, раздевалки и спортивные залы, заменят все инженерные сети и сантехнику, установят новые светильники, двери и окна, а также благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Площадь спортивного ядра стадиона составляет свыше 15,8 тыс. квадратных метров, площадь сопутствующих территорий — более 592 квадратных метров.
Завершить капитальный ремонт стадиона «Строитель» должны в 2025 году.
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