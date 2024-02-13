В Подмосковье за год отремонтируют более 90 ж/д переездов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 городских округах Подмосковья. На некоторых переездах работы начнутся уже в марте, в полном объёме работы завершат осенью», — цитируются в сообщении слова главы министерства Алексея Гержика.Максимальный объём работ из запланированных на текущий год проведут в Одинцовском округ: там отремонтируют 18 железнодорожных переездов. Второе место по объёму работ занял Дмитровский округ, где в порядок приведут 16 переездов. А замыкает топ-3 Сергиево-Посадский округ, где должны отремонтировать одиннадцать переездов.
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