В Подмосковье за год подали более 290 тыс. заявок на обслуживание «Стрелки»

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 290 тысяч заявлений на обслуживание транспортной карты «Стрелка» подали в 2024 году на подмосковном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Через областной портал госулуг принимаются заявки на подтверждение права на льготный проезд, получение карты «Стрелка», замену неисправной карты, на восстановление защитного кода и возврат залога за карту. Кроме того, через госпортал можно активировать или деактивировать льготы на проезд по банковской карте «МИР», — говорится в сообщении.Выдача карт, оформленных через портал госуслуг, проводится в МФЦ.
В министерстве напомнили, что оформить льготную транспортную карту в Московской области могут учащиеся и военные пенсионеры. Скидка на проезд по льготному тарифу составляет 50%.
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