В Подмосковье за год построили более 120 соцобъектов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Свыше 120 объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, поликлиники и физкультурные комплексы, построили в Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«В частности, за минувший год в Подмосковье было построено 36 школ и 45 детских садов, причём более половины из этих объектов застройщики возвели за счёт внебюджетных источников финансирования — в рамках договоров о комплексном развитии территории. В числе таких объектов, например, школа на 1735 мест, построенная на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в Мытищах», — отмечается в сообщении.В наступившем году в Московской области планируется завершить постройку и реконструкцию ещё свыше 130 соцобъектов.
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Лев Каштанов