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В Подмосковье за год построили более 120 соцобъектов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Свыше 120 объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, поликлиники и физкультурные комплексы, построили в Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.


«В частности, за минувший год в Подмосковье было построено 36 школ и 45 детских садов, причём более половины из этих объектов застройщики возвели за счёт внебюджетных источников финансирования — в рамках договоров о комплексном развитии территории. В числе таких объектов, например, школа на 1735 мест, построенная на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в Мытищах», — отмечается в сообщении.
В наступившем году в Московской области планируется завершить постройку и реконструкцию ещё свыше 130 соцобъектов.

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#детские сады
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#поликлиника
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#подмосковье
В Подмосковье запустили сервис по поиску питомцев
09 января 2025, 10:06

Фото: istockphoto / Solovyova

Новый сервис позволяет жителям Московской области размещать объявления о найденных или пропавших животных, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В электронной форме можно подробно описать животное, указать, где оно пропало или было обнаружено, и даже быстро найти его по фотографии. Здесь также помогает искусственный интеллект: после загрузки фотографии технология собирает все объявления с совпадениями», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Сервис «Поиск домашних животных» доступен на главной странице регионального портала. Он позволяет пользователям размещать объявления о пропаже или находке питомцев. После выбора цели обращения («Животное пропало» или «Животное найдено») открывается доска объявлений других пользователей, где можно быстро найти нужное животное по фотографии, клейму или чипу, а также использовать расширенный поиск по описанию питомца (вид, кличка, порода, окрас и другие параметры). Система автоматически отфильтрует объявления по указанным критериям. Если подходящее объявление не найдено, следует разместить своё с подробным описанием питомца.

«Объявление находится на платформе в течение 30 календарных дней. За это время его можно отредактировать или удалить», — рассказала Куртяник.

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#московская область
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Загруженность подмосковных дорог утром 9 января составила три балла
09 января 2025, 09:57

Фото: istockphoto / Solovyova

Степень загруженности дорог Московской области утром первого рабочего дня нового года — в четверг, 9 января, оценивается на три балла из десяти возможных, при этом на шести шоссе есть заторы при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 851 тысячи машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе привали водителей быть внимательными за рулём, не превышать скорость, сохранять дистанцию и не совершать резких маневров.

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#подмосковье
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В жилом комплексе «Подлипки-Город» планируется построить три многоэтажных жилых дома
09 января 2025, 09:35

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Подлипки-Город» в Коломне планируется построить три многоэтажных жилых дома. Застройщик ООО СЗ «РК-Газсетьсервис Коломна» получил разрешение на строительство от Министерства жилищной политики Московской области.
В трёхэтажных монолитных кирпичных домах класса «комфорт» запланировано 144 квартиры с различными планировками. На территории двора появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Проект жилого комплекса «Подлипки-Город» включает более 40 малоэтажных зданий. Комплекс представляет собой инфраструктуру нового типа: «город в городе». В рамках проекта планируется возведение многофункционального центра с подземным паркингом на 150 машиномест.

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Раскрыты сроки выхода iPhone SE
Apple выпустит смартфон iPhone SE и планшет iPad 11 в апреле
09 января 2025, 09:29

Фото: iStock/Wirestock

Корпорация Apple готовится представить новое поколение недорогого смартфона iPhone SE в середине весны 2024 года. Об этом сообщил известный инсайдер Марк Гурман в своем аккаунте в соцсети X.
По информации Гурмана, новый iPhone SE будет работать на базе iOS 18.3, обновление которой ожидается в апреле. Именно в этот период Apple планирует провести презентацию нового устройства. Вместе с iPhone SE также будет представлен новый планшет iPad 11, который выйдет с обновленной версией операционной системы iPadOS 18.3.

Инсайдер опроверг ранее появившиеся слухи, что анонс iPhone SE состоится уже в январе. В начале года блогер AppleTrack сообщал о возможной презентации в этом месяце, а аналитики банка Barclays предполагали, что смартфон может быть представлен в марте.

Хотя Гурман не раскрыл подробные характеристики нового iPhone SE, осенью прошлого года инсайдеры сообщали, что устройство получит OLED-экран, дизайн в стиле iPhone 14, процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.

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С 1 февраля 2025 года в России ожидается новая индексация пенсий
09 января 2025, 08:49

Фото: iStock/Denis Vostrikov

По итогам 2024 года инфляция в России превысила ожидаемые 7,3%, что вызвало необходимость пересмотра планов по индексации пенсий. С 1 января пенсионеры уже получили повышение на 7,3%, однако этого оказалось недостаточно для полной компенсации роста цен. Об этом сообщает «КП».
В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщили, что дополнительная индексация пенсий может быть проведена с 1 февраля. Экономист Василий Колташов подчеркнул, что размеры повышения будут зависеть от решений правительства, которое определит окончательную инфляцию и бюджетные возможности.

Согласно данным Росстата, с начала января по декабрь 2024 года цены выросли в среднем на 9,5%. Окончательный показатель инфляции за год будет объявлен 15 января, но эксперты предполагают, что он составит от 9,5% до 10%. Прогнозируется, что дополнительное повышение пенсий в феврале может составить около 2 – 3%.

В Госдуме сообщили о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МВД России предупреждает о новых схемах мошенничества с использованием Госуслуг
В МВД определили две схемы доступа мошенников к Госуслугам россиян
09 января 2025, 07:37

Фото: iStock/JuYochi

МВД России выявило две новые схемы мошенничества, связанные с доступом к личным кабинетам пользователей на портале Госуслуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.
По информации ведомства, первая схема включает звонки от имени операторов связи, которые под предлогом продления договора просят сообщить код из СМС. Получив этот код, злоумышленники получают доступ к личному кабинету и меняют пароль, заманивая жертву на «безопасный счет» для спасения средств от якобы мошеннических действий.

Вторая схема связана с перевыпуском абонентских номеров, ранее привязанных к учетным записям Госуслуг. Мошенники регистрируют номер на нового владельца и восстанавливают пароль к учетной записи. Используя эту схему, они могут оформлять микрозаймы и кредиты на имя жертвы.

Мошенники пользуются доверием пенсионеров, обманывая их при настройке телевизионных приставок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#счёт
#жертвы
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МЧС выразило соболезнования родным умерших в Энгельсе пожарных
08 января 2025, 22:54

Фото: iStock/ DmyTo

Личный состав МЧС России выразил соболезнования родственникам работников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, которые погибли при ликвидации возгорания в Энгельсе, передала пресс-служба МЧС России в Телеграм-канале.
В Энгельсе во время ликвидации возгорания на промышленном предприятии умерли начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев 1993 года рождения и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов 1996 года рождения.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что смерть пожарных стала невосполнимой утратой для семей сотрудников и для министерства в целом.

«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — отметил Куренков.

В ведомстве добавили, что Геннадий Афанасьев окончил Уральский институт ГПС МЧС России, больше четырёх лет тушил пожары в самых боевых подразделениях Саратова, а Жаслан Телеупов занимался легкой атлетикой, пожарным трудился с 2019 года.

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Чернышенко: 2024 год стал рекордным по количеству турпоездок по России
08 января 2025, 21:15

Фото: iStock/ inewsistock

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что жители РФ и иностранцы совершили 79,2 миллиона туристических поездок с января по ноябрь 2024 года по России, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщило правительство в Телеграм-канале.
Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что, вероятно, по итогам года данный показатель достигнет 92 миллионов поездок и будет рекордным за 23-летнюю историю наблюдений. Подчёркивалось, что по абсолютным показателям внутреннего туризма лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Ещё выявили рост потока иностранных туристов, по большей части гостей из Китая, приезжающих на Дальний Восток. В Хабаровском крае количество подобных путешественников увеличилось на 204 процента, а в Амурской области — на 142, в Приморье — на 112.

Такая тенденция, как объяснил вице-премьер, приближает Россию к выполнению поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели — к 2030 году достичь 5 процентов доли туризма в ВВП страны и 140 миллионов туристических поездок.

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Правительство России утвердило праздники и выходные в 2025 году
08 января 2025, 18:59

Фото: iStock/Yury Gubin

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.
Отмечается, что в этом году россияне будут отдыхать в честь Дня защитника Отечества 22 и 23 февраля, в Международный женский день 8 и 9 марта, которые выпадают на субботу и воскресенье.

Кроме того, в мае 2025 года выходные продлятся с с 1-го по 4-е, а в годовщину Победы в Великой Отечественной войне – с 8-го по 11-е.

Также россияне будут отдыхать в честь Дня России с 12 по 15 июня и в День народного единства 2-4 ноября. Последний день года тоже объявлен выходным.

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