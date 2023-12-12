В Серпухове запустили обновлённую котельную с увеличенной мощностью

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Серпухове после реконструкции запустили работу котельной, которая обеспечивает теплом дома на улицах Горького и Советской, а также детсад №42. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Реконструкция котельной № 22 на улице Горького завершена. К двум существующим котлам добавили новый. Котельная обеспечивает теплом более 2 тыс жителей 14 многоквартирных домов. Сейчас котельная работает», – рассказали «Интерфаксу» в администрации.Площадь объекта – 530 кв м. В котельной установили дополнительное технологическое и инженерное оборудование, выполнили фасадные и отделочные работы, заменили оконные и дверные блоки. Реконструкция увеличила мощность отопления зданий.
Читайте также:
В Электростали завершили работы в котельной «Восточной»
Восстановление котельной «Восточная» в Электростали идёт по графику
Хромушин рассказал о причинах перебоев в теплоснабжении Электростали
Лора Луганская