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Подмосковная система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений

Система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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Благодаря системе «Безопасный регион» в Подмосковье в прошлом году удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений. Об этом стало известно на заседании коллегии Главного управления МВД России по Московской области, в котором принял участие губернатор региона Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В ходе заседания подвели итоги деятельности ведомства за 2024 год, поставили задачи на 2025-й и наградили отличившихся сотрудников.


«На органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них – система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. их которых – с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. С их помощью раскрывается большое количество преступлений», – рассказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2024-м в области установили 17,4 тыс. камер системы «Безопасный регион», в планах на этот год – установить ещё 10 тыс.
«В местах расположения камер преступность существенно снизилась. При применении системы «Безопасный регион» раскрыто более 3,5 тыс. преступлений, то есть почти на четверть больше показателей 2023 года. Выявлено 4 тыс. административных правонарушений», – отметил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помимо этого, в прошлом году в Подмосковье на 2% сократилось количество автоаварий, на 3% уменьшилось число пострадавших в ДТП, погибших – также на 3%.

Воробьёв назвал одной из приоритетных задач наведение порядка в сфере торговли, в частности – ликвидацию незаконных нестационарных торговых объектов.
«Мы ставим себе задачу убрать нестационарные объекты, которые работают, нарушая закон – не платят налоги, реализуют сомнительную продукцию и услуги. портят вид наших территорий. Но важно отметить, что мы ни в коем случае не будем ущемлять права МСП, когда бизнес ведётся честно и законно, – подчеркнул губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что в регионе учтено более 9,5 тыс. объектов нестационарной торговли на государственной и муниципальной земле, еще более 25 тыс. – на частной.
«Это значительно превышает потребности населения. Поэтому мы будем наводить здесь порядок. Сейчас строим новые микрорайоны со специально выделенным первым этажом для оказания услуг и цивилизованной торговли», – заявил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе заседания Воробьёв поблагодарил коллег за помощь участникам спецоперации.
«Мы едины в стремлении помочь фронту, передать бойцам всё самое необходимое для Победы. Вы знаете, что у Московской области, как и у других регионов, на передовой есть именные полки, спецподразделения, которые нуждаются в нашей заботе и поддержке. Хотел поблагодарить Росгвардию, весь личный состав за очень заметную вовлеченность в эту работу», – сказал губернатор.
На заседании также было подчёркнуто, что в этом году продолжится обновление материально-технической базы Главного управления МВД Московской области.

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В каширском ЖК «Радужный» поставили на кадастр два дома на 249 квартир
27 января 2025, 11:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две девятиэтажные новостройки на 249 квартир, возведённые в жилом комплексе «Радужный» в Кашире, получили кадастровые номера, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На кадастр поставили дома по адресу: Кашира, улица 8 Марта, д.20 и д.20 корпус 1. Теперь хозяева квартир могут официально оформить свои права собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады», — говорится в сообщении.
Каждый из девятиэтажных домов состоит из трёх секций. Цокольные этажи предназначены для коммерческих предприятий: там можно открыть магазины, аптеки, кафе и пр. На территории жилого комплекса обустроена парковка, а также установлены спортивная и детская площадки.

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Правительство проиндексирует соцвыплаты на 9,5% в феврале
27 января 2025, 11:28

Фото: istockphoto/blinow61

Российский кабмин проиндексирует свыше 40 социальных выплат различного рода, начиная с 1 февраля. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечено, что индексация затронет ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, чернобыльцев, а также Героев России и Труда, инвалидов и семей с детьми.

«Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тыс. рублей, на второго и последующих — 912 тыс.», — сказал Мишустин.
Кроме того, проиндексируют страховые выплаты работающим и неработающим пенсионерам до уровня фактической инфляции за прошлый год.

Мишустин резюмировал, что в федеральном бюджете и Социальном фонде есть необходимые средства для выполнения обязательств перед россиянами.

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«Роботоподобный воин»: Психолог назвала главную причину кризиса среднего возраста у мужчин
Психолог Тур: суицид и кризис среднего возраста у мужчин происходят из-за стыда
27 января 2025, 11:23

Фото: istockphoto/Marjan_Apostolovic

В России практика посещения психолога стала привычной, но такими услугами, как правило, пользуются женщины, а мужчины остаются скептиками, не веря в свое ментальное выздоровление. Почему так происходит?
Психолог, психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» объяснила, что мужчины избегают психологов из-за стереотипа «сильного мужчины».
«Мальчика с детства воспитывают по этому стереотипу: нельзя жаловаться, плакать, проявлять эмоции, потому что ты уже якобы не будешь похож на сильного мужчину. Мальчик вырастает, но созданный в голове стереотип продолжает существовать, и любое отклонение от условной нормы является поводом для наказания. Это же сопровождается стыдом: стыдно показать чувства, прослезиться или заплакать. И получается, что роботоподобный воин идет решать проблемы, обеспечивать безопасность, зарабатывать деньги, но никто не спрашивает, что он чувствует», — сказала эксперт.

По ее словам, следование такому стереотипу не позволяет никаких отклонений от искусственной правды.
«Конечно, сильный мужчина издревле боролся за выживание семьи. Но погашение эмоций никак не связано с выживанием. И вот это «нельзя» — поражение мальчика стыдом, который потом переходит во взрослую жизнь. Стыд опасен, потому что он мутирует внутри психики и заставляет ее меняться. Мужчина не может переступить через себя, потому что там есть психические блоки», — отметила специалист.

Тур добавила, что эта блокировка чувств приводит к повышению депрессии, к остроте кризиса среднего возраста и риску суицидов среди мужчин.
«Если не у психолога, то первый путь — дома проживать свои эмоции, проговаривать, что произошло за день», — заключила психолог.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 200 человек
27 января 2025, 11:21

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 200 человек переселили из 80 аварийных помещений в семи округах Московской области за минувшую неделю, эта работа проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«На прошлой неделе из 80 помещений в аварийном жилом фонде в городских округах Бронницы, Одинцовский, Шатура, Павлово-Посадский, Ступино, Пущино и Пушкинский расселили 203 человека. Общая площадь расселённых помещений составила более 3,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Переселенцам из аварийного жилья предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке или вручили жилищные сертификаты, позволяющие самостоятельно приобрести квартиру в любом районе Московской области.

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Подмосковных студентов приглашают на юбилейный сезон проекта «Твой ход»
27 января 2025, 11:07

Фото: пресс-служба проекта «Твой ход»

Стартовал пятый сезон всероссийского студенческого проекта «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», приять в нём участие могут жители всех российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба проекта.
«В рамках нового сезона проекта «Твой ход» мы запускаем пять конкурсных треков, в том числе два новых командных трека. Есть и другие нововведения. Например, в спецпроекте «Твой Ход х Импровизация» можно будет выбрать одно из трёх направлений — стать участником дуэта, куратором вузовского клуба или тренером по комедии. А участниками спецпроекта «Твой Ход х Дебаттл» смогут стать преподаватели и сотрудники и проректоры колледжей и вузов», — рассказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Подробная информация о новом сезоне проекта «Твой ход» и его конкурсных треках размещена по ссылке.

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Эксперт по безопасности Борисова рассказала, как защитить детей в интернете
27 января 2025, 10:52

Мария Борисова (фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.)

Интернет давно стал неотъемлемой частью жизни как для взрослых, так и для детей, при этом юные пользователи рискуют столкнуться там с самыми серьёзными угрозами. О том, как обезопасить детей в виртуальном пространстве, рассказала эксперт по детской безопасности из подмосковного Раменского Мария Борисова, сообщает пресс-служба городского округа.
Одна из угроз для детей в интернете — фишинговые атаки.

«Основные фишинговые атаки происходят через онлайн-игры. Ребенок устанавливает игру, а компьютер гаснет, и с него выводятся все пароли и личная информация», — сказала Мария Борисова.
Опасность таят в себе и распространяемые через соцсети игры-челленджи.

«В рамках «игры» ребёнок получает каждый день простые задания: нарисовать солнышко на асфальте, сфотографировать и прислать фото, пройти десять шагов и пр. Затем задания усложняются и среди них может появиться, например, такое: купить флажок Украины, помахать им на площади и прислать фотографию этого. А после ребёнку сообщают, что он совершил уголовное преступление и начинают шантажировать», — объяснила эксперт.
Опасны также встречи наедине с «онлайн-друзьями», так как в реальности за ником и аватаркой может скрываться совсем другой человек.

Мария Борисова отметила, что правила интернет-безопасности разливаются для детей разных возрастов, и для дошкольников они состоят из трёх пунктов.

«Это время нахождения в соцсетях, защита аккаунта и общение только с реальными людьми. Никаких виртуальных знакомств. Пароль аккаунта должен содержать не менее 12 знаков, включая цифры и большие и маленькие буквы, а также желательно сделать двухэтапную идентификацию профиля», — сказала эксперт.
Она добавила, что существуют программы родительского контроля, но дети могут их взломать. Поэтому главный залог безопасности — доверие между ребёнком и родителем, возможность обсудить важные темы, увлечения и пр.

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Дмитрий Волошин ушёл в отставку с поста главы городского округа Химки
27 января 2025, 10:32

Фото: МедиаСток МО

Дмитрий Волошин досрочно покинул должность главы городского округа Химки. Его отставку принял Совет депутатов муниципалитета.
«Причина ухода – переход на другую работу», – сообщает сайт 360.
В разные годы Волошин работал заместителем декана факультета экономики и недвижимости по административной работе в РАНХиГС при президенте, в департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.

С 2014 по 2016 годы Волошин трудился в администрации Химок, а с 2016-го по 2025-й возглавлял городской округ.

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#подмосковье
#московская область
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Завод в ОЭЗ «Дубна» посетил посол Индии в России
27 января 2025, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар посетил завод «ПСК Фарма», расположенный на территории особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна со ссылкой на ОЭЗ.
Высокому гостю продемонстрировали научно-исследовательский центр компании, а также провели экскурсию по цехам, где производят фармсубстанции и готовые препараты в различных формах — от растворов для инъекций до таблеток и капсул. В ходе встречи посол обсудил с принимающей стороной сотрудничество России и Индии в сфере фармацевтики.

«Деятельность таких производителей, как группа компаний «Рус Биофарм», имеет важное экономическое и социальное значение. Это яркий пример того, как взаимодействие России и Индии может приносить ощутимые результаты в науке и промышленности», — сказал Винай Кумар.
Он подчеркнул, что такое взаимодействие направлено на общее благо и поможет обеспечить благополучие российского и индийского народов.

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В Подмосковье оцифровали оформление разрешений на разведение животных
27 января 2025, 09:57

Фото: istockphoto.com/GamePH

Оформить разрешение на разведение и содержание животных в полувольных условиях в Московской области теперь можно онлайн — через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мы регулярно запускаем новые услуги на областном госпортале. Теперь в онлайн-режиме стала доступна услуга по содержанию животных. Она предоставляется в течение 13 рабочих дней, решение от ведомства поступает в личный кабинет заявителя», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, пользователь должен авторизоваться и заполнить электронную форму, указав информацию о животных, а также о целях и условиях их содержания, ветеринарном обслуживании, рационе и пр. Отмечается, что данная услуга оказывается только в отношении животных, обитающих в Московской области в естественных условиях.

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