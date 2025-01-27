Подмосковная система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений

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Благодаря системе «Безопасный регион» в Подмосковье в прошлом году удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений. Об этом стало известно на заседании коллегии Главного управления МВД России по Московской области, в котором принял участие губернатор региона Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В ходе заседания подвели итоги деятельности ведомства за 2024 год, поставили задачи на 2025-й и наградили отличившихся сотрудников.
В 2024-м в области установили 17,4 тыс. камер системы «Безопасный регион», в планах на этот год – установить ещё 10 тыс.
Помимо этого, в прошлом году в Подмосковье на 2% сократилось количество автоаварий, на 3% уменьшилось число пострадавших в ДТП, погибших – также на 3%.
Воробьёв назвал одной из приоритетных задач наведение порядка в сфере торговли, в частности – ликвидацию незаконных нестационарных торговых объектов.
Он добавил, что в регионе учтено более 9,5 тыс. объектов нестационарной торговли на государственной и муниципальной земле, еще более 25 тыс. – на частной.
В ходе заседания Воробьёв поблагодарил коллег за помощь участникам спецоперации.
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В ходе заседания подвели итоги деятельности ведомства за 2024 год, поставили задачи на 2025-й и наградили отличившихся сотрудников.
«На органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них – система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. их которых – с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. С их помощью раскрывается большое количество преступлений», – рассказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2024-м в области установили 17,4 тыс. камер системы «Безопасный регион», в планах на этот год – установить ещё 10 тыс.
«В местах расположения камер преступность существенно снизилась. При применении системы «Безопасный регион» раскрыто более 3,5 тыс. преступлений, то есть почти на четверть больше показателей 2023 года. Выявлено 4 тыс. административных правонарушений», – отметил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помимо этого, в прошлом году в Подмосковье на 2% сократилось количество автоаварий, на 3% уменьшилось число пострадавших в ДТП, погибших – также на 3%.
Воробьёв назвал одной из приоритетных задач наведение порядка в сфере торговли, в частности – ликвидацию незаконных нестационарных торговых объектов.
«Мы ставим себе задачу убрать нестационарные объекты, которые работают, нарушая закон – не платят налоги, реализуют сомнительную продукцию и услуги. портят вид наших территорий. Но важно отметить, что мы ни в коем случае не будем ущемлять права МСП, когда бизнес ведётся честно и законно, – подчеркнул губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что в регионе учтено более 9,5 тыс. объектов нестационарной торговли на государственной и муниципальной земле, еще более 25 тыс. – на частной.
«Это значительно превышает потребности населения. Поэтому мы будем наводить здесь порядок. Сейчас строим новые микрорайоны со специально выделенным первым этажом для оказания услуг и цивилизованной торговли», – заявил глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В ходе заседания Воробьёв поблагодарил коллег за помощь участникам спецоперации.
«Мы едины в стремлении помочь фронту, передать бойцам всё самое необходимое для Победы. Вы знаете, что у Московской области, как и у других регионов, на передовой есть именные полки, спецподразделения, которые нуждаются в нашей заботе и поддержке. Хотел поблагодарить Росгвардию, весь личный состав за очень заметную вовлеченность в эту работу», – сказал губернатор.На заседании также было подчёркнуто, что в этом году продолжится обновление материально-технической базы Главного управления МВД Московской области.
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Лора Луганская