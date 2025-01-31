В Подмосковье за год установили более 17,4 тыс. видеокамер «Безопасного региона»

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Свыше 17,4 тыс. видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион», установили в Московской области в 2024 году, общее число видеокамер подмосковной системы безопасности превысило 150 тысяч, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
«Всего в 2024 году в рамках программы «Безопасный регион» в Подмосковье установили 17 тысяч 430 видеокамер. Среди них 10 тысяч 868 камер появились в общественных местах и социальных объектах, а 6 тысяч 562 видеокамеры установили на подъездах многоквартирных домов, для дополнительной защиты жильцов», — уточняется в сообщении.Места размещения видеокамер определяет межведомственная комиссия, которая работает в каждом городском округе Московской области. При выборе локации анализируется ситуация в том или ином населённом пункте, а также учитываются рекомендации правоохранителей. Кроме того, в Подмосковье каждый год проводится народное голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в рамках которого жители могут отдать свой голос за адрес для размещения камеры видеонаблюдения.
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Лев Каштанов