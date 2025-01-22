Жителям Подмосковья рассказали о распространённой причине бытовых пожаров

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Рейды, направленные на профилактику бытовых пожаров, провели работники Мособлпожспаса в трёх подмосковных округах — Серпухове, Ступине и Серебряных Прудах, главной темой акции стали возгорания на кухне, сообщает пресс-служба ведомства.
«Пожарные часто сталкиваются с ситуациями, когда люди оставляют на плите без присмотра готовящуюся еду, и это приводит к печальным последствиям. В ходе рейдов специалисты напомнили жителям, что во время готовки нельзя надолго отлучаться из кухни и тем более ложиться спать», — рассказал первый заместитель начальника теруправления Александр Голяк.Во время профилактических бесед работники Мособлпожспаса также подчёркивали, что к поите нельзя подпускать маленьких детей и тем более оставлять готовку под их присмотром. Жителям также рассказали, что нельзя заливать масло водой и не нужно хранить рядом с плитой легковоспламеняющиеся предметы: деревянные лопатки, прихватки и бумажные салфетки. Всем участникам бесед раздали информационные брошюры с телефонами экстренных служб.
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