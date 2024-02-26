В Подмосковье за год выявили 12 тысяч земельных участков с борщевиком

Фото: пресс-служба Минимущества МО
12 тысяч очагов произрастания борщевика Сосновского обнаружили в Московской области муниципальные земельные инспекторы в 2023 году, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Всего за пять лет борщевик был обнаружен на 34,4 тыс. участков из 725 тысяч обследованных. На 7,6 тыс. участков опасный сорняк ликвидировали», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.Больше всего участков с борщевиком оказалось на территории городского округа Клин — 2 тысячи 390. Второе место антирейтинга занял округ Шаховская с 1094 участками с борщевиком. На третьем месте Можайский округ, где выявили 962 очага произрастания опасного сорняка, на четвёртом — Сергиево-Посадский округ (856 участков), а замыкает топ-5 антирейтинга Дмитровский городской округ, где борщевик выявили на 820 земельных участках.
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Лев Каштанов