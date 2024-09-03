В Подмосковье за лето спилили более 1 тыс. опасных деревьев

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области за лето ликвидировали более 1 тыс. аварийных и сухостойных деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Сухие деревья и деревья с повреждёнными ветвями представляют угрозу для людей, особенно при непогоде. Инспекторы Минчистоты, следят, коммунальщики удаляют деревья, чтобы гарантировать качество выполнения работ. За летний сезон на территории региона по обращениям жителей и в рамках сезонных работ устранили 1 095 опасных деревьев», – отметили в пресс-службе.Как напомнили в министерстве, аварийными признаются деревья со структурными изъянами, в том числе с гнилью, обрывом корней, опасным наклоном. Чтобы оперативно принять меры для ликвидации, нужно обратиться в территориальный отдел ведомства.
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Лора Луганская