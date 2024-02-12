В Подмосковье за месяц по дачной амнистии зарегистрировали 4,5 тыс. объектов недвижимости

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Более четырёх с половиной тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области в рамках дачной амнистии в январе текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«За месяц зарегистрировано более 4.5 тыс. объектов недвижимости, из них 3,6 тыс. — это индивидуальные жилые дома площадью с налоговым потенциалом 18,8 млн рублей. Всего в этом году в планах повлечь в налоговый оборот по дачной амнистии около 70 тысяч таких объектов», — сообщила глава министерства Наталья Адигамова.Первое место по числу зарегистрированных объектов по дачной амнистии в январе стал Раменский округ. Там легализовали 362 объекта, из которых 306 — индивидуальные дома. Налоговый потенциал составил 1,3 млн рублей. На втором месте оказался Дмитровский округ, где зарегистрировали 324 объекта, в том числе — 247 частных домов, налоговый потенциал оценивается в 1 миллион рублей. Третье место заняла Истра с 301 поставленным на учёт объектом, при этом частных домов среди них оказалось больше, чем в Дмитрове, — 251, благодаря чему выше оценивается и налоговый потенциал: в 1,5 млн рублей.
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