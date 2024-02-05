В Подмосковье за месяц выполнили более 2,5 тыс заявок на ремонт подъездов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«В прошлом месяце в подъездах было выполнено более 2,4 тыс. работ. Большинство заявок — 1268 — касались ремонта подъездных дверей. Второй по популярности стала заявка на ремонт внутренних стен (272 требования), третье место заняла заявка на покраску стен и потолка в подъезде (224 запроса)», — говорится в сообщении.
Больше всего заявок на ремонтные работы в подъездах поступило от жителей Красногорска (243), Балашихи (228) и Химок (176).
Все заявки поступили через Единую диспетчерскую службу Московской области и были выполнены в установленные регламентом сроки под контролем инспекторов ГУСТ региона.
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