Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин
В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3 тысяч машин
По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, число нарушителей выросло по сравнению с предыдущей неделей.
Топ-5 нарушителей возглавил городском округ Красногорск, откуда эвакуировали 369 автомобилей. На втором месте Мытищи — 275 автомобилей, на третьем — Химки (244 машины), на четвёртом Ленинский округ, откуда переместили 212 машин, а замыкает пятёрку округ Котельники с 205 эвакуированными автомобилями.
Узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по телефону +7 (800) 444-58-34 или через сайт Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.
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«Эвакуировано было 3 тысячи 156 автомобилей. Это на 309 машин больше, чем переместили неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по телефону +7 (800) 444-58-34 или через сайт Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.
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Лев Каштанов