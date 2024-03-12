В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,5 тыс машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более трёх с половиной тысяч автомобилей, нарушивших правила стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«За прошедшую неделю на штрафные стоянки с подмосковных улиц было перемещено 3509 машин, что на 122 автомобилей больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин-нарушителей было эвакуировано в округе Красногорск: там принудительно переместили 354 автомобиля. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 304 автомобиля. Далее следует городской округ Балашиха с 286 перемещёнными машинами. Четвёртое место заняли Химки, где эвакуировали 263 автомобиля, а замыкает топ-5 округ Мытищи с 215 эвакуированными машинами.
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