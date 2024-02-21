Зима газон не отменяет. За что автомобиль могут эвакуировать с территории двора

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Парковку регулируют правила и знаки дорожного движения. В некоторых случаях автомобиль могут эвакуировать с территории двора или оштрафовать водителя за нарушение. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил независимый автоэксперт Андрей Ломанов.
«Если во дворе предусмотрены парковочные места или проезд позволяет парковать автомобиль, эвакуировать его, конечно, не могут. Эвакуируют, как правило, машину, которую неправильно поставили – менее чем в пяти метрах от пешеходного перехода или на газон. Нужно понимать, что зима газон не отменяет, потому что под снегом – не парковочное место, а, например, палисадник или трава. В этом случае машину тоже могут отправить на штрафстоянку», – сказал Ломанов.Эвакуируют автомобиль и в том случае, если он загораживает какой-либо жизненно важный объект.
«Это, например, вход в подъезд, когда люди не могут войти туда с коляской. Бывают у нас такие герои, которые, не найдя во дворе свободного места, упираются в подъезд. В этом случае можно добиться того, чтобы машину эвакуировали», – отметил собеседник «Радио 1».Он особо обратил внимание на то, что Кодекс об административных правонарушениях Московской области содержит запрет на парковку у мусорных площадок.
«Знаки «Остановка запрещена» у мусорных контейнеров я поддерживаю, это абсолютно правильно», – заключил автоэксперт.Ранее в Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области напомнили, что, если неправильная парковка затрудняет проезд мусоровозу и перекрывает доступ к бакам, это – нарушение правил дорожного движения. В этом случае размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 5 до 10 тысяч, а для юридических – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
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Лора Луганская