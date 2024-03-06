В Бердянске подорвали автомобиль члена участковой избирательной комиссии

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В Бердянске произошел инцидент, повлекший за собой смерть члена участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Запорожской области.
Автомобиль потерпевшей был припаркован по улице Герцена, в него заложили самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в автомобиль, взрывчатка сработала. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Как уточнили в СУ СК по Запорожской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.205 (теракт), ч.1 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по данной статье — 20 лет тюремного заключения.
В настоящее время следователи проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и ищут злоумышленников, заложивших взрывное устройство в автомобиль. Будет проведена экспертиза, в качестве свидетелей уже допрошены очевидцы происшествия.
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Как уточнили в СУ СК по Запорожской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.205 (теракт), ч.1 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по данной статье — 20 лет тюремного заключения.
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Мария Федоровцева