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В Бердянске подорвали автомобиль члена участковой избирательной комиссии

06 марта 2024, 15:59
Фото: iStock/FelixRenaud

Фото: iStock/FelixRenaud

В Бердянске произошел инцидент, повлекший за собой смерть члена участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Запорожской области.
Автомобиль потерпевшей был припаркован по улице Герцена, в него заложили самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в автомобиль, взрывчатка сработала. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Как уточнили в СУ СК по Запорожской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.205 (теракт), ч.1 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по данной статье — 20 лет тюремного заключения.


В настоящее время следователи проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и ищут злоумышленников, заложивших взрывное устройство в автомобиль. Будет проведена экспертиза, в качестве свидетелей уже допрошены очевидцы происшествия.

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#следственный комитет
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Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции
«Страна.ua»: В Одессе во время визита Зеленского прогремел взрыв
06 марта 2024, 14:50

В Одессе 6 марта слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Телеграм-канале.
Журналисты отмечают, что в это время в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщали греческие СМИ. По их данным, целью поездки была встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Отмечается, что официально приезд главы Незалежной в Одессу не подтверждали.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о стремлении Зеленского воевать самостоятельно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Секретарь СНБО Украины Данилов признал сложной ситуацию для ВСУ на фронте
Алексей Данилов признал усталость ВСУ и всего общества Украины от конфликта
06 марта 2024, 13:47

Фото: iStock/Silent_GOS

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день оказались в сложной, тупиковой ситуации на фронте, а украинское общество испытывает усталость от конфликта, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Его слова приводит ТАСС.
Данилов сообщил, что ВСУ испытают трудности, вызванные «снарядным голодом» и проблемами с пополнением резервов. Наряду с этим, имеет место быть полный провал всеобщей мобилизации, мужчины не хотят идти на фронт, предпочитают любыми способами избежать подобной участи.

Украинское общество достаточно устало от сложностей военного конфликта. Общественные аналитики приводят данные, что у населения назревает негатив в адрес президента Украины, ни всем понятны его решения на политической арене страны.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале февраля заявил, что украинская армия перешла от наступательных действий к оборонительным.

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Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области около 09:00 мск
06 марта 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Naypong

По данным Минобороны России, российские средства противовоздушной обороны в 09:00 по московскому времени сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
«Шестого марта около 09:00 мск была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.
Ранее в Белгородском районе области сработала сирена оповещения о ракетной опасности, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей оставаться в домах или искать укрытие в помещениях с толстыми стенами.

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#Вячеслав Гладков
#всу
#запорожье
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В Запорожье рассказали о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии
Балицкий: ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону, но уже поздно
06 марта 2024, 10:40

Фото: Сайт Кремля

Глава Запорожской области Евгений Балицкий поделился информацией о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивляться успехам Российской армии на южном направлении.
В интервью для РИА Новости 6 марта он отметил, что украинские военные стараются организовать эшелонированную оборону на задних позициях, однако начали это делать слишком поздно, чтобы сдержать продвижение Вооруженных сил России.

«Наши успехи на фронте заставляют противника перейти к глубокой обороне и начать строительство укреплений. Однако то, что они начали это только сейчас, свидетельствует о том, что они пропустили свой шанс на подготовку», — отметил политик.
Балицкий подчеркнул, что для создания сложных оборонительных укреплений, требующихся в данной ситуации, ВСУ потребуется не менее полугода.

Ранее он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем вся территория Запорожской области, включая город Запорожье, будет под контролем России.

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Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
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#интервью
#новости
#всу
#запорожье
#шойгу
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Кадыров рассказал об обстановке в Белогоровке
Кадыров: ВС РФ разгромили лабиринт и норы ВСУ на меловом карьере у Белогоровки
06 марта 2024, 10:31

Российские военнослужащие продолжают наступление у Белогоровки в Луганской Народной республике. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
За минувшие сутки группа армейского корпуса ВС РФ «Аида» уничтожила 17 бойцов ВСУ. Также ликвидированы 12 укрепрайонов, 2 пулеметные точки, 7 позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. В настоящее время ведутся бои за меловой карьер, отметил глава Чечни.

Кадыров также выразил благодарность бойцам за эффективное выполнение оперативно-боевых задач.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рамзан кадыров
#всу
#вс рф
#лнр
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Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов
Балицкий: Отказывающиеся от обмена пленные будут восстанавливать новые регионы
06 марта 2024, 09:41

Фото: Сайт Кремля

Украинских пленных, которые отказались от обмена и желают стать гражданами России, планируют привлечь к восстановлению новых регионов и строительству. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

По информации главы региона, в плен взяли 25 тысяч бойцов ВСУ. Уточняется, что это военнослужащие, которых не нужна медицинская помощь.

Сейчас изучаются варианты, как их можно задействовать в восстановлении того, что они сами разрушили, и строительстве объектов в новых регионах Российской Федерации.

До этого появились кадры, как бойцы ВСУ с помощью дрона убили своего товарища, который хотел сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#плен
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Стало известно общее количество танков Abrams под Авдеевкой
Пушилин: ВСУ отправляли 5 танков Abrams к Авдеевке
06 марта 2024, 09:25

Фото: istock / dr_evil

Украина направила на авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, из которых три были уничтожены.
С таким заявлением 6 марта выступил глава ДНР Денис Пушилин на территории Всемирного фестиваля молодежи, передает сайт ura.ru.

«Действительно, информация, которую предоставило министерство обороны, подтверждает уничтожение трех танков Abrams. Согласно нашим данным, на авдеевское направление было переброшено не менее пяти танков. Пока нет информации о том, удалось ли вывезти наших три уничтоженных танка на нашу территорию», — отметил Пушилин во время выступления .
Он также подчеркнул, что эффективность этих танков была переоценена западной пропагандой и что российские войска продолжают демонстрировать свою способность справляться с этим оружием.

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#вс рф
#денис пушилин
#танк
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В Польше раскрыли, когда инициатива на фронте перейдет к России
Генерал Пацек: инициатива на Украине полностью перейдет к РФ в конце апреля
06 марта 2024, 08:30

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Польский генерал Богуслав Пацек в разговоре с RMF FM спрогнозировал перемены на фронте. Он заявил, что в конце апреля — начале мая инициатива на поле боя полностью перейдет к Вооруженным силам РФ.

Пацек пояснил, что в скором времени погодные условия станут более благоприятными для наступления РФ. Генерал признал, что оказываемой западной помощи Киеву не хватает для противостояния с Россией.

Он подчеркнул, что РФ обладает преимуществом по всей линии фронта. При этом он добавил, что сейчас ВС РФ действуют даже не на полную мощность.

Ранее сообщалсоь, что в Польше создают беспилотные дроновые войска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вс рф
#россия
#украина
#польша
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Уничтожение HIMARS и штурмы в Ивановском: последние новости СВО
06 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/Michele Ursi

На линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на переброску резервов на некоторые участки ВСУ лишаются личного состава и техники натовского образца. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось закрепиться ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


ВСУ предприняли попытку атаки в районе Работино с целью выбить российские войска с занятых ранее позиций, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ВС РФ ответили противнику артиллерийским огнем и сдержали оборону. Продолжаются активные бои.

Донецкое направление


ВС РФ перешли в активное наступление на этом участке фронта. Несмотря на сопротивление ВСУ, российским бойцам удалось закрепиться на юге Красногоровки. ВСУ стягивают резервы в Бердычи и Победу. Продвинуться российской армии удалось в лесополосах к западу от трассы О0532 по направлению к Георгиевке.

Бахмутское направление


Российские войска продолжают штурмовать Ивановское. Инициатива полностью перешла к ВС РФ. В результате боя ВСУ лишились несколько единиц техники, в том числе западного производства.


Луганское направление


На Луганском направлении российские войска, при поддержке артиллерии, продолжают успешные штурмовые действия у Ямполевки и Тернов. В районе Табаевки продолжаются ожесточённые бои.
ВС РФ удалось уничтожить американскую РСЗО M142 HIMARS к северу от Покровска.

Авдеевское направление


На Авдеевском направлении идут встречные бои. ВСУ перебросили резервы и перешли в контратаки. ВС РФ сдерживают позиции, теснят противника. Российские войска в ходе отражения наступления уничтожили очередной танк M1 Abrams американского производства.

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