В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 400 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Более 400 жителей 23 городских округов Московской области расселили из аварийного жилья на минувшей неделе, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
«Всего за неделю из 178 аварийных жилых помещений общей площадью свыше 6,6 тыс. квадратных метров были расселены 412 человек. Им предоставили квартиры в новостройках или на вторичном рынке, выплатили выкупную стоимость либо предоставили сертификаты на покупку жилья в любом районе Подмосковья», — говорится в сообщении.Аварийные помещения были расселены в следующих округах: Павлово-Посадский, Волоколамский, Раменский, Воскресенск, Мытищи, Дмитровский, Дзержинский, Зарайск, Щёлково, Клин, Шаховская, Коломна, Шатура, Луховицы, Химки, Орехово-Зуевский, Талдомский, Подольск, Ступино, Пушкинский, Солнечногорск, Серпухов и Сергиево-Посадский.
Расселение аварийных домов проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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