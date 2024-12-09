В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 400 человек

В Москве к утру понедельника, 9 декабря, высота снежного покрова выросла до 14 см, что в два раза превышает норму для этого месяца. Об этом сообщила синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, наибольшие показатели фиксируют в Клину и Дмитрове, где покров достиг 30 сантиметров.