В трёх округах Подмосковья установили более 150 мусорных баков

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Свыше 150 дополнительных баков для мусора установил на контейнерных площадках городских округов Подольск, Серпухов и Чехов региональный оператор чеховского кластера по обращению с отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сейчас много мусорных навалов образуется в основном из-за проездного расположения контейнерных площадок, а также из-за того, что многие СНТ до сих пор не заключили договоры на вывоз отходов с региональными операторами. (…) Для улучшения ситуации с отходами в регионе мы прибегаем к увеличению числа тары», — отметил первый замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Николай Скворцов.В министерстве уточнили, что на контейнерных площадках округа Чехов дополнительно установили 124 бака, в Серпухове — 32 бака, а на территории округа Подольск — 11. Большинство новых баков поставили на проездных площадках в районах индивидуальной застройки и в сёлах.
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Лев Каштанов