В Подмосковье за неделю устранили более 1,2 тыс. дорожных ям

Свыше 1200 ям в асфальте устранили работники Мосавтодора за неделю на региональных дорогах в четырёх округах Московской области — Волоколамске, Клину, Шаховской и Лотошине, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.