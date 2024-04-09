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В Подмосковье за неделю устранили более 1,2 тыс. дорожных ям

09 апреля 2024, 17:18
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 1200 ям в асфальте устранили работники Мосавтодора за неделю на региональных дорогах в четырёх округах Московской области — Волоколамске, Клину, Шаховской и Лотошине, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В округе Лотошино ямы устранили на Волоколамском шоссе. В Клину от дефектов покрытия избавили дорогу в деревне Решоткино и у деревни Савино, а в округе Шаховская — участок на Волочановском шоссе», — говорится в сообщении.
В Волоколамском округе работы проводились на трёх локациях: на Ченецком шоссе, в деревне Ботово, а также в черте города Волоколамск — на Революционной улице.



В министерстве также отметили, что ямы на дорогах ликвидируют во всех округах Московской области, при этом в среднем в одном округе за неделю заделывают около 200 ям.

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