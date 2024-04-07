Воробьёв сообщил о продолжении работ по ремонту дорожного покрытия

Фото: сайт Кремля
В Московской области продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия, в которых принимают участие федеральные подразделения и муниципальные службы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
В разных городах и поселках Подмосковья вторую неделю идут работу по ремонту дорожного покрытия, разрушенного в результате перепадов температур. В настоящее время отремонтировано 110 тысяч дорожных ям.
Для ремонта дорог направляются ресурсы дорожного фонда и дополнительные субсидии, добавил губернатор.
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«Мы работаем согласовано с федеральными подразделениями. Муниципальные службы делают все, что необходимо и во дворе, и в межквартальных проездах. Мы получаем жалобы, обращения жителей. Они для нас важны, потому что они подсказывают приоритетные направления», – сообщил Воробьёв.
Для ремонта дорог направляются ресурсы дорожного фонда и дополнительные субсидии, добавил губернатор.
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Анастасия Хохлова