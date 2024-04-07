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Воробьёв сообщил о продолжении работ по ремонту дорожного покрытия

07 апреля 2024, 09:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В Московской области продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия, в которых принимают участие федеральные подразделения и муниципальные службы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
В разных городах и поселках Подмосковья вторую неделю идут работу по ремонту дорожного покрытия, разрушенного в результате перепадов температур. В настоящее время отремонтировано 110 тысяч дорожных ям.

«Мы работаем согласовано с федеральными подразделениями. Муниципальные службы делают все, что необходимо и во дворе, и в межквартальных проездах. Мы получаем жалобы, обращения жителей. Они для нас важны, потому что они подсказывают приоритетные направления», – сообщил Воробьёв.



Для ремонта дорог направляются ресурсы дорожного фонда и дополнительные субсидии, добавил губернатор.

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Воробьев сообщил, что в Подмосковье в программу реновации вошли порядка 140 домов
07 апреля 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В Подмосковье интенсивно реализуется программа реновации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
В настоящее время в Московской области около 16 тысяч ветхих домов, в которых живет около миллиона человек. Однако новостройки взамен возводятся, и подмосковная реновация набирает обороты, десятки тысяч жителей старых домов готовятся к переезду.

Клин, Солнечногорск и Щелково – в этих городах уже можно получить жилищный сертификат.

«Не нужно ждать, когда построится дом. Обычно это занимает 18 месяцев, чаще два года. Можно получить сертификат и в любом городе Подмосковья, и по нему приобрести жилье. Порядка 50 тысяч человек у нас будет расселено в ближайшие несколько лет по программе «Аварийное жилье», – рассказал Воробьёв.

Однако губернатор отметил, что большая проблема сейчас – это ветхое жилье.

«Наша задача – это первые 300 тысяч человек максимально быстро расселить. Для этого у нас заключено более 140 проектов реновации», – подчеркнул Воробьёв.

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#реновация
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Воробьёв рассказал о благоустройстве общественных территорий Подмосковья
07 апреля 2024, 09:14

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в текущем году будет благоустроено еще почти 100 объектов: парков набережных и пешеходных зон. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
За прошлый год преобразилось 60 общественных пространств, парков и лесопарков. Первые объекты, где ремонт завершается, будут открыты уже в мае: в Дмитрове, Долгопрудном, Луховицах, Фрязине и Протвине.

«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где не велось бы благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то сделали уже фонтан, как в Кущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», – сообщил Воробьёв.

Кроме того, в Подмосковье набирает обороты еще одна важная социальная программа по реновации жилья.

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Губернатор Воробьёв рассказал о помощи семьям, пострадавшим при теракте в «Крокусе»
07 апреля 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в настоящее время основная задача состоит в том, чтобы уделить внимание семьям и особенно детям, пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«У нас погибло 20 человек, 7 детей остались без родителей, 13 человек до сих пор находятся в госпитале. Всего врачи оказали помощь 70 жителям только Московской области. Наша задача – максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем где живут эти дети, с кем и в чем нуждаются. Эту работу мы будем обязательно сопровождать», – сообщил Воробьёв.
Прежде губернатор Воробьёв поблагодарил спасателей за работу на месте теракта в «Крокусе». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#меры
#теракт
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Глава МЧС направился в Оренбургскую область по поручению Путина
07 апреля 2024, 06:41

Фото: iStock/DmyTo

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина, сообщается в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Куренков будет лично контролировать мероприятия по ликвидации последствий прорыва дамбы и наводнения в Орске, а также координацию деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава МЧС также поручил усилить группировки спасательных отрядов и техники для оказания всесторонней помощи населению.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге из-за паводка ограничено движение автомобилей.

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#наводнение
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#оренбургская область
#спасатели
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В ДНР заявили, что украинские службы стоят за нападением на «Крокус»
Советник главы ДНР: Украинские службы стоят за нападением на «Крокус»
07 апреля 2024, 05:00

Фото: iStock/zabelin

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками, передает РИА Новости.
По его словам, они не в первый раз брали в руки оружие и, вероятно, имели некоторый боевой опыт.

«Это не инициативщики – это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка», – сказал чиновник.

Гагин добавил, что, хотя они и не были спецназовцами, у террористов был опыт расправы над людьми. Он допустил, что, возможно, они делали это в рядах ИГИЛ*, или в Сирии, Африке или других местах, где они могли получить подобные навыки.

Он подчеркнул, что исполнители терактов были выбраны не случайно. Советник считает, что заказчиками является украинские службы.

Гагин отметил, что об этом говорит намерение террористов скрыться на территории Украины через определенные коридоры, которые им обещали предоставить в неких местах. Чиновник считает, что боевики рассчитывали получить свое вознаграждение на территории Украины.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта по делу нападения на «Крокус Сити Холл» Шарипзоду.

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#украина
#крокус сити холл
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#сирия
#африка
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Стало известно, что делать в случае получения повестки в отпуске
«Нужно уведомить военкомат»: Картаполов о получении повестки в отпуске
07 апреля 2024, 02:48

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил россиянам план действий на случай получения электронной повестки в отпуске, передает РИА Новости.
Депутат пояснил, что необходимо уведомить военкомат о том, что возможность явиться в военкомат на данный момент отсутствует, и сообщить дату прибытия.

«Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», – добавил Картаполов.

Весенний призыв в армию в России начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Согласно указу президента Владимира Путина, на срочную военную службу будут отправлены 150 000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки.

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#армия россии
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МВД подало иск против экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову
Против подбросивших наркотики Голунову экс-полицейских МВД подало иск
07 апреля 2024, 00:56

Фото: iStock/Michał Chodyra

Министерство внутренних дел (МВД) России подало иск о взыскании 1,5 миллиона рублей с бывших сотрудников полиции, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает его слова ТАСС.
Он отметил, что ранее эта сумма была взыскана с МВД в качестве компенсации за психологический ущерб Голунову. В 2022 году московский суд взыскал в пользу Голунова 1,5 миллиона рублей с органов.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, осужденный за подброс наркотиков Голунову, был освобожден условно-досрочно. Он признал себя виновным в незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств.

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#мвд
#полиция
#журналист
#суд
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Отсидевший год российский ученый получил извинения за обвинения в убийствах
Прокуратура извинилась перед ученым Цветковым за обвинения в убийствах
06 апреля 2024, 20:16

Фото: istockphoto/Zolnierek

Прокуратура Москвы выразила официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за незаконные обвинения в серии преступлений, которые произошли 20 лет назад, сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.
По ее словам, извинения за причиненный моральный ущерб были выражены от имени государства. В декабре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы аннулировал арест и освободил Цветкова, который провел почти год в СИЗО.

Его задержали в аэропорту Домодедово после возвращения из экспедиции из-за совпадения его лица, обнаруженного искусственным интеллектом, с фотороботом реального преступника на 55 процентов.

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Пранкер Вован анонсировал продолжение беседы с главой МОК Томасом Бахом
06 апреля 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Знаменитый российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что на среду, 10 апреля, они с Алексеем Столяровым (Лексусом) запланировали продолжение пранка с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
В первой части диалога российские пранкеры разговаривали со спортивным чиновником от лица высокопоставленного африканского политика. Бах рассказал много интересного о своём принципе «Никакой дружбы с Россией» и о намерении не допускать спортсменов до Олимпиады, если они будут участвовать в «Играх Дружбы-2024».

Во второй части пранка Вован пообещал «очень смешной» финал, возможно даже «конец карьеры» Баха на посту главы международного олимпийского движения. В свою очередь, Лексус рассказал, что у него есть специальный блокнот, где записаны кандидаты на будущие пранки. Он не знает, сколько точно там имён, но уверен, что 20 точно есть.

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#политика
#олимпиада
#спорт
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