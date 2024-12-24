В Подмосковье за нелегальную перевозку стройотходов выписали штрафы на ₽250 млн

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Общая сумма штрафов, выписанных с начала года за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области, превысила 250 миллионов рулей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В текущем году объективы камер на дорогах Подмосковья зафиксировали 5 тысяч 62 нелегальных перевозчика, которые заплатят 254 миллиона рублей», — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего штрафов нелегальные перевозчики строительного мусора получили в Ленинском городском округе — 627, в Дмитровском округе (608), а также в Балашихе (473), Одинцовском (465) и Наро-Фоминском (245) округах. Высокие строки антирейтинга по этому показателю заняли также округа Клин, Раменский и Домодедово.
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Лев Каштанов