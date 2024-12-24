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В Подмосковье за нелегальную перевозку стройотходов выписали штрафы на ₽250 млн

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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Общая сумма штрафов, выписанных с начала года за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области, превысила 250 миллионов рулей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.


«В текущем году объективы камер на дорогах Подмосковья зафиксировали 5 тысяч 62 нелегальных перевозчика, которые заплатят 254 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего штрафов нелегальные перевозчики строительного мусора получили в Ленинском городском округе — 627, в Дмитровском округе (608), а также в Балашихе (473), Одинцовском (465) и Наро-Фоминском (245) округах. Высокие строки антирейтинга по этому показателю заняли также округа Клин, Раменский и Домодедово.

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#перевозки
#штрафы
#московская область
#подмосковье
Немецкий производитель значков для Mercedes объявил о банкротстве
24 декабря 2024, 17:16

Фото: iStock/jax10289

Немецкий производитель пластмасс Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, известный производством значков для автомобилей Mercedes-Benz, объявил о банкротстве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне роста затрат и увядающего спроса. При этом в компании пока не решили судьбу 1,5 тысяч её сотрудников.

Этот производитель не единственная пострадавшая от кризиса компания автомобильной отрасли. Длительное время Gerhardi пыталась удержаться на плаву из-за сокращения производства на автоконцернах. Последние же активно снижают объёмы производства из-за низких продаж и сложностей с переходом на электромобили.

Подчеркнём, что компания Gerhardi была основана в 1796 году. К XX веку она стала главным поставщиком ручек, решёток и накладок для автомобилей Mercedes-Benz.

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#автомобиль
#mercedes
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В Московской области активно применяется реабилитация на основе верховой езды
24 декабря 2024, 17:12

Фото: istockphoto / nd3000

Иппотерапия — это разновидность анималотерапии, основанная на методе реабилитации с использованием верховой езды. Специалисты утверждают, что этот подход эффективен для людей с церебральным параличом, черепно-мозговыми травмами, психическими расстройствами, рассеянным склерозом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Кроме того, такой метод применяют при лечении нарушений слуха и зрения. Сеансы способствуют стабилизации нервной системы, поэтому врачи советуют их пациентам с хронической усталостью.

Многие подмосковные конные школы активно используют иппотерапию в своей практике. Посетить занятия и пообщаться с лошадьми можно в конном клубе «Голицын», расположенном в Одинцовском городском округе, а также в конных клубах «Фаворит» (городской округ Подольск), «Верховая езда» (городской округ Мытищи) и других.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В ведомстве советует перед использованием методики проконсультироваться со специалистом.

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Готовность двух корпусов Раменского колледжа составляет более 95%
24 декабря 2024, 16:57

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Раменском районе на улице Красноармейская завершается капитальный ремонт учебного и общественного корпусов Раменского колледжа. Готовность объекта составляет более 95%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. На площадке 125 рабочих. Объект готовится к сдаче: в завершающей стадии фасадные, кровельные, электромонтажные работы, в обоих корпусах расставляется новая техника и мебель, ведутся пусконаладочные работы», — отмечается в сообщении.
Два корпуса имеют общую площадь 5 046,9 квадратных метров. Во время капитального ремонта были проведены кровельные и фасадные работы, утепление перекрытий, установка водосточной системы, ремонт входных групп, установка пандусов и бетонного крыльца, замена инженерных сетей и внутренняя отделка.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Ожидается, что оба корпуса колледжа откроются в начале 2025 года.

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#капитальный ремонт
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Подмосковные проекты выиграли конкурс Президентского фонда культурных инициатив
24 декабря 2024, 16:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковье вошло топ-10 по сумме получения грантов Президентского фонда культурных инициатив. Итоги 13-го конкурса подвели в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
​​​​​ Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Победителями стали 1016 проектов из 86 регионов России. Подмосковье вошло в число крупнейших софинансистов премии.

В число победителей конкурса включена Солнечногорская районная библиотека с проектом «Личные истории забытого сражения». Он посвящённый Битве за Москву. Цель проекта – создание настольной военной игры для помощи в изучении истории и роли родного города в судьбе региона.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Грант получит и Централизованная библиотечная система в городском округе Лотошино с проектом «Лотошинский детектив: в поисках сыра князей Мещерских». Он рассказывает о малой Родине, об истории края. На базе библиотеки ребята создают настольную игру «В поисках сыра князей Мещерских» и передвижную краеведческую выставку.

Проект «Видеопрогулки с Иваном Лажечниковым: увидеть, услышать, почувствовать Коломну» создан на основе биографий, писем, фотографий и периодических изданий фондов библиотеки им. И.И. Лажечникова. При этом применяются современные технологии.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Дом культуры «Центр Елизаветы Мамонтовой» в Сергиево-Посадском городском округе представил проект «Символы пространств», в рамках которого скульпторы создадут произведения для посёлков Лоза, Мостовик и для села Васильевское.

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#гранты
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В молдавском селе открыли памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистов
24 декабря 2024, 16:43

Фото: телеграм-канал «Солдат Победы»

В молдавском селе Ларгуца открыли очередной памятник румынским солдатам, которые воевали во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии. Об этом заявил руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
«<…> ассоциация Monumentum при поддержке местных властей открыла очередное «кладбище румынских героев» — военнослужащих армии Иона Антонеску, погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Церемония прошла с воинскими почестям», – цитирует слова Петровича РИА Новости.
Он напомнил, что жестокие бои в окрестностях Ларгуцы шли в июне-июле 1941 года: румынско-немецкие фашистские войска пытались разгромить советских пограничников.
«Весь «героизм» румын заключался в том, что их офицеры гнали на убой своих солдат, неся чудовищные потери <…>», — пояснил Алексей Петрович.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых республик СССР, принявших на себя удар противника. В ночь на 22 июня 1941 года нацисты и их союзники, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать авианалеты на территорию советской республики. За время оккупации пыткам были подвергнуты 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи погибли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии умерли около 200 тысяч человек, здесь нацисты создали 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч молдаван воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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#молдавия
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В Ульяновской области мигрантам запретили работать таксистами
24 декабря 2024, 16:24

Фото: iStock/ vichinterlang

В Ульяновской области иностранным специалистам запретили трудиться в сфере такси. Об этом сказано в тексте документа, опубликованного на портале правительства региона.
Помимо такси, мигрантам ещё запретят заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении. Иностранным специалистам также нельзя будет заниматься остальными сухопутными перевозками.

Согласно указу правительства Ульяновской области, мигрантам запретят устроиться работать в специализированные магазины, торгующие алкогольными напитками. Им также будет запрещено трудиться в магазинах, продающих пиво и табачные изделия.

Нововведения будут действовать с начала следующего 2025 года. Работодателям предоставили три месяца на решение кадрового вопроса в соответствие с запретом.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что РФ не нужны кишлаки в городах, а миграционной политике стоит быть жесткой.

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#такси
#магазины
#пиво
#мигранты
#алкоголь
#автобусы
#работа
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32 тыс. подмосковных льготников получили за год бесплатные путёвки в санатории
24 декабря 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области бесплатные путёвки в санатории в этом году получили около 32 тыс. льготников. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
«Подмосковные льготники – инвалиды, пенсионеры и дети-инвалиды – отдохнули в санаториях Черноморского побережья и средней полосы России. В этом году порядка 32 тыс. льготников воспользовались бесплатными путёвками. Все они отметили удобство получения путёвки. Вся информация – электронная и передаётся в санаторий автоматически», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Как отметили в министерстве, подмосковным льготникам предложили разнообразные оздоровительные программы, включающие не только традиционные, но и новые методики реабилитации и профилактики заболеваний.

По данным ведомства, на обеспечение льготников санаторно-курортными путёвками в этом году направили 1 млрд рублей. С завершением сезона начинается подготовка к следующему. Уже сейчас получить первые путёвки на 2025 год или проверить очерёдность можно на региональном портале госуслуг.

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#подмосковье
#московская область
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла сироте из Балашихи получить квартиру
24 декабря 2024, 15:56

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Право на получение квартиры по месту фактического проживания — в Балашихе — помогла обеспечить несовершеннолетней Кристине уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.
Кристина была зарегистрирована в Калуге, но всю жизнь прожила с бабушкой в Балашихе. Когда Кристине было 14, бабушка написала заявление на включение внучки в список детей, оставшихся без попечения родителей, на получение квартиры в Калужской области. Спустя три года бабушка умерла, а Кристина задалась вопросом, могут ли ей предоставить жильё в Подмосковье.

«Кристина никогда не жила в Калужской области. В Балашихе у неё друзья, знакомые, она продолжает учебу. Конечно, девочке не хотелось уезжать в Калугу после совершеннолетия. (…) Мы помогли Кристине составить исковое заявление в суд, в котором она просит признать её право на получение благоустроенной квартиры по месту фактического проживания», — сказала Ирина Фаевская.
Балашихинский суд удовлетворил заявление Кристины и девушку включили в подмосковный список на обеспечение жильём детей-сирот. Сейчас Кристине исполнилось 18 лет и для неё уже подобрали квартиру в новостройке.

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#московская область
#подмосковье
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В селе Рождествено под Истрой построят детсад на 232 места
24 декабря 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 232 воспитанника, построят по индивидуальному проекту в селе Рожествено городского округа Истра. Облик будущего здания одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет переменной этажности — от двух до трёх этажей. Общая площадь здания составит около 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь можно будет с комфортом разместить десять групп воспитанников в возрасте от двух до семи лет и около 50 человек персонала.», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В каждой из групповых ячеек будет спальня, помещение для игр, буфет, раздевалка и туалет. Кроме того, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медпункт с процедурным кабинетом, пищеблок, а также хозяйственные и административные помещения.

Сдать новый детский сад в эксплуатацию планируется в 2027 году.

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#мособлархитектура
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