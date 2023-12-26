В Подмосковье за ночь обработали от гололёда 7,5 тыс км дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области минувшей ночью очистили и обработали противогололёдными материалами 7,5 тыс км дорог. В первую очередь обработке подверглись опасные участки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В работах были задействованы более 1 тыс дорожников и около 500 единиц снегоуборочной техники. Оперативный штаб круглосуточно отслеживает ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Он напомнил, что во вторник в Московском регионе ожидается плюсовая температура. Местами возможен снег, на дорогах прогнозируется гололедица.
Читайте также:
В новогодние праздники изменится расписание движения общественного транспорта
Жителям Подмосковья назвали места, где будут предновогодние пробки
Жителей Подмосковья приглашают на переподготовку для трудоустройства водителями автобусов
Лора Луганская