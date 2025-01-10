В Подмосковье за полгода модернизируют около 900 контейнерных площадок

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Второй этап программы по модернизации контейнерных площадок стартует в Московской области, в рамках этого этапа к июлю планируется переобустроить около 900 пунктов сбора бытовых отходов в 45 подмосковных округах, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В список на модернизацию вносятся те площадки, на которых чаще фиксируется перенакопление мусора.
В рамках модернизации контейнерные площадки оборудуют плотными металлическими стенами и крышей, кроме того, там будут установлены дополнительные баки, а также бункеры для крупногабаритных отходов.
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«Основная задача модернизации — расширение инфраструктуры сбора твердых коммунальных отходов. Больше всего контейнерных площадок будет обновлено в Домодедово, Красногорске, Подольске и Истре», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
В рамках модернизации контейнерные площадки оборудуют плотными металлическими стенами и крышей, кроме того, там будут установлены дополнительные баки, а также бункеры для крупногабаритных отходов.
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Лев Каштанов