В Подмосковье за полгода землю получили более 1,2 тыс. многодетных семей

Студент из Уганды Дэвис Акампурира во время Всемирного фестиваля молодёжи в Москве пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил стать его сыном от Африки. Теперь он рассказывает, что жизнь его с тех пор заметно изменилась.