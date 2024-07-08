В Подмосковье за полгода землю получили более 1,2 тыс. многодетных семей

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше 1,2 тыс. многодетных семей из Московской области получили земельные участки за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«С начала 2024 года земельными участками обеспечены 1205 семей». В этом году мы передали из собственности Московской области в муниципальную собственность более 205 гектаров, что позволит обеспечить землёй свыше двух тысяч многодетных семей в Одинцове, Воскресенске, Пушкинском округе и Чехове», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.В министерстве напомнили, что землю многодетным семьям предоставляют в Московской области уже 13 лет, за это время участки получили свыше 37 тысяч семей, что составляет 60% от общего числа вставших на учёт.
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