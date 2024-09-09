В Ступинском лесничестве потушили лесной пожар и задержали поджигателей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В городском округе Ступино ликвидировали лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Системы видеомониторинга обнаружили возгорание на площади 0,01 га в Ступинском участковом лесничестве, в 800 м от села Лужники. На место сразу направили 12 человек личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники. Позже из-за ветра площадь возгорания утроилась. Потребовалось менее двух часов, чтобы его ликвидировать», – говорится в сообщении.Как отметили в подмосковном Комлесхозе, пожар был низовым. Установлено, что его причиной стали действия людей. Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы, виновных ждёт наказание.
В ведомстве напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
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Лора Луганская