Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Ступинском лесничестве потушили лесной пожар и задержали поджигателей

В Ступинском лесничестве потушили лесной пожар и задержали поджигателей

09 сентября 2024, 17:46
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Оригинал
В городском округе Ступино ликвидировали лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Системы видеомониторинга обнаружили возгорание на площади 0,01 га в Ступинском участковом лесничестве, в 800 м от села Лужники. На место сразу направили 12 человек личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники. Позже из-за ветра площадь возгорания утроилась. Потребовалось менее двух часов, чтобы его ликвидировать», – говорится в сообщении.
Как отметили в подмосковном Комлесхозе, пожар был низовым. Установлено, что его причиной стали действия людей. Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы, виновных ждёт наказание.



В ведомстве напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Читайте также:

В Подмосковье прогнозируется четвертый уровень пожарной опасности с 9 по 11 сентября

На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах

Жителей Подмосковья предупредили, что выброшенный в лес мусор приводит к пожару
#лес
#лесник
#комлесхоз мо
#пожар
#пожарная безопасность
#природные пожары
#подмосковье
#московская область
#ступино
Упавший в Подмосковье Ан-2 был создан в единственном экземпляре
09 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/Olha Haletska

Самолет «Алекс-251», рухнувший в Рузском районе Подмосковья, был построен в единственном экземпляре. Об этом сообщает «Российская газета».
Издание сообщает, что «Алекс-251» был «летающей лодкой». Его собрали еще в 2009 году. Тогда же самолет показали на «МАКС», однако в воздух тогда самолет не поднимался и демонстрировалось на стоянке.

Несколько лет назад амфибия прошла испытания на воде. На аэродроме в Рузском округе самолет проходил тестирование в аэродромных условиях.

Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта. Им управлял управлял летчик – испытатель «SSJ-100» Александр Иванов, ранее уволенный за то, что сделал «бочку» на лайнере.

Читайте также:

Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать

Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье

Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье
#самолет
#испытания
#тестирование
#макс
#воздух
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Взяли картинку из интернета»: курский чиновник получил выговор за баннер с боевиком ВСУ
Курский чиновник получил выговор за баннер с изображением боевика ВСУ
09 сентября 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

И.о. главы комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрий Казимирик получил выговор за размещение в городе баннера с изображением боевика ВСУ. Об этом написал мэр областного центра Игорь Куцак в своем телеграм-канале. По информации агентства РИА Новости, неприятный казус произошел с баннером с рекламой контрактной службы.
«Объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал градоначальник.
Мэрия Курска сообщила агентству, что серьезную ошибку допустили в баннере с рекламой контрактной службы, на котором был изображен боевик ВСУ, держащий на руках ребенка.
«Перепутали. Картинку взяли из интернета. Баннер уже демонтирован», — оправдались в администрации.
Ранее сообщалось, что на Украине выпустили учебник по украинскому языку для учеников 7 классов без Крыма на карте страны. Автор учебника уже извинилась и предложила ученикам выделить 15 минут на уроке, чтобы самостоятельно нарисовать полуостров на карте.

Читайте также:

На Украине выпустили учебник без Крыма на карте

СК завел дело на двух пленных ВСУ за расстрелы и мародерство в Курской области

Войска «Севера» отразили три атаки ВСУ в направлении курских сел
#дело
#учебник
#страны
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Разбившимся в Подмосковье Ан-2 управлял летчик, уволенный за воздушное хулиганство
Разбившимся в Подмосковье Ан-2 управлял опытный летчик-испытатель
09 сентября 2024, 16:59

Фото: iStock/Vladimir Volovodov

Легким самолетом «Алекс-251», разбившимся в Подмосковье, управлял летчик – испытатель «SSJ-100» Александр Иванов, ранее уволенный за то, что сделал «бочку» на лайнере, об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, в 2011 году Иванов испытывая Суперджет, выполнил манёвр «бочка». Тогда это сочли как воздушное хулиганство. В 2019 году за это его отправили в отставку, сам Иванов своей вины не признал.

Предполагается, что 9 сентября Иванов вместе с директором компании-владельца Алексеем Танцыревым поехали в Ватулино, чтобы проверить работоспособность амфибии «Алекс-251». Однако борт рухнул недалеко от аэродрома. Иванов и Танцырев погибли.

Александр Иванов – испытатель первого класса. Он выполнял тестовые полеты на истребителях МиГ и СУ. У него также был опыт работы на легендарном Ту-134, Як-40 и других самолетах. Иванов провел в воздухе 3,5 тысячи часов и провел более 1000 испытаний.

Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта.

Читайте также:

Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать

Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье

Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье
#хулиганство
#компании
#полеты
#подмосковье
#фото
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Мытищинском водохранилище спасатели «усмирили» неуправляемую лодку
09 сентября 2024, 16:24

Фото: iStock/Vladimir Volovodov

Моторную лодку, оставшуюся без управления и продолжавшую курсировать по Можайскому водохранилищу с работающим мотором, остановили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок о происшествии поступил в единую службу спасения «Система-112» в шестом часу вечера. Свидетели рассказали, что на лодке было два рыбака. Оба они по неясной причине выпали за борт и их подобрали другие рыбаки. А оставшаяся без управления моторная лодка продолжает кружиться по водохранилищу на большой скорости», — говорится в сообщении.
Спасатели незамедлительно прибыли на место вызова и увидели, как неуправляемая лодка кружится в семистах метрах от берега. Специалисты сели в свою лодку и приблизились к пустой моторке. Затем они набросили на гребной винт верёвку и заглушили мотор, после чего отбуксировали к берегу и передали хозяину. Рыбакам, упавшим с этой лодки в воду, помощь не понадобилась.

Читайте также:

В Татарстане убили бывшего замначальника танкового училища Хахина

Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать

Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье
#мытищи
#водохранилище
#спасатели
#лодка
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Татарстане убили бывшего замначальника танкового училища Хахина
09 сентября 2024, 16:05

Фото: iStock/vmargineanu

В Татарстане нашли мертвым бывшего заместителя начальника казанского танкового училища полковником Валерия Хахина в собственной квартире, по предварительным данным, мужчину убили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По данным издания, тело Хахина обнаружили в его квартире на улице Япеева в Казани. На трупе обнаружили несколько ножевых ранений. Полицейских вызвала жена Хахина. Она не смогла открыть входную дверь, испугавшись, что с мужем могло что-то случиться, она позвонила в полицию. Сейчас правоохранители выясняют подробности убийства.

Полковник был членом Правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Ранее сообщалось, что гражданин США убил свою невесту из России в подмосковном Одинцово. По данным журналистов, американец нанес жертве смертельное ножевое ранение.

Читайте также:

В Подмосковье 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову

В Петербурге пьяный отец зарезал 18-летнюю дочь

Рыбаки в Ленобласти обнаружили в озере мужчину с гирей в рюкзаке
#подмосковье
#одинцово
#сша
#отец
#мужчина
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать
09 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock/aarrows

Потерпевший крушение в подмосковном Ватулине самолёт не должен был взлетать. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что самолёт случайно взлетел во время обкатки двигателя, после чего практически сразу же упал. Он был обнаружен в 250 метрах от взлётной полосы расположенного рядом с селом аэродрома.

Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта. В салоне находились пилот и его помощник, которые скончались на месте до прибытия медиков.

Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

Читайте также:

В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-2

Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье

Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье
#подмосковье
#самолет
#крушение
#пилот
#уголовное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье
09 сентября 2024, 15:44

Фото: Екатерина Данилина

У самолёта-амфибии «Алекс-251», который рухнул в ходе тестового полёта недалеко от аэродрома в деревне Ватулино Рузского округа, мог отказать двигатель, на это указывают показания свидетелей, передаёт корреспондент Екатерина Данилова.
«Свидетели утверждают, что мотор самолета «чихнул» еще при взлете. После этого «Алекс-251» ушёл на второй круг – это можно расценить как решение пилотов посадить самолёт. Во время выполнения этого манёвра у самолета отказал двигатель. Потом свидетели услышали рёв мотора: возможно, пилоты пытались перезапустить двигатель. Затем самолет упал поблизости от СНТ «Бабаево-2», — говорится в сообщении.
Оба пилота, находившиеся в самолёте, погибли.

А месте работают экстренные службы.

Читайте также:

Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье

В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-2

Туристы из России чуть не сгорели в пожаре в китайском отеле
#катастрофа
#самолет
#рузский городской округ
#падение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье
09 сентября 2024, 14:18

Фото: iStock/Gudella

Опубликовано первое фото самолёта Ан-2, упавшего во время испытательного полёта в районе деревни Ватулино в Московской области. Снимок представил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в результате крушения погибли обо пилота. Самолёт, совершавший испытательный полёт использовался местным парашютным клубом.

Причиной падения назвали неполадки с мотором. Экипаж проводил первый тестовый полёт после длительно ремонта судна.

Всего в этот день самолёт поднимался в небо трижды. Первые два взлёта прошли штатно. А во время третьего что-то произошло с мотором, но самолёт продолжил полёт. Однако после этого он начал резко снижаться, после чего рухнул в кукурузное поле недалеко от аэродрома у деревни Ватулино.

Местный житель, увидевший произошедшее, поспешил к месту крушения с аптечкой. Он вытащил пилотов, опасаясь начала пожара. У обоих были разбиты головы, они находились без признаков жизни. Позднее на место происшествия прибыли спасатели и медики.

Читайте также:

В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-2

Крупнейший аэропорт Швеции временно закрылся из-за неопознанных дронов в небе

Российский сухогруз отбуксировали в проливе Дарданеллы из-за поломки двигателя
#подмосковье
#самолет
#крушение
#спасатели
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-2
09 сентября 2024, 13:45

Фото: iStock/Olha Haletska

В Рузском городском округе Подмосковья потерпел крушение легкий самолет Ан-2. Весь экипаж погиб, об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, «кукурузник» разбился у поселка Ватулино Рузского городского округа в районе аэродрома во время испытательного полета после ремонта. По предварительным данным оба члена экипажа погибли. На месте ЧП уже работают представитель экстренных служб. Причины крушения устанавливаются.

Ранее также сообщалось, что вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Позже стало известно, что борт потерпел крушение. Спасатели МЧС обнаружили тела 17 погибших пассажиров на месте крушения вертолета. ЧП могло произойти в условиях плохой видимости. Согласно предварительной информации, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.

Читайте также:

Три человека погибли в результате падения самолёта на дом в Орегоне в США

Военный вертолет Ми-2 разбился на Украине под Харьковом

На Камчатке обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8
#чп
#дом
#вертолёт
#тела
#спасатели
#мчс
#витязь
#авиакомпании
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф