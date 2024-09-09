В Ступинском лесничестве потушили лесной пожар и задержали поджигателей

И.о. главы комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрий Казимирик получил выговор за размещение в городе баннера с изображением боевика ВСУ. Об этом написал мэр областного центра Игорь Куцак в своем телеграм-канале. По информации агентства РИА Новости, неприятный казус произошел с баннером с рекламой контрактной службы.