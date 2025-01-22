В Подмосковье заболеваемость животных бешенством снизилась на 85% за пять лет

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимаются обеспечением эпизоотического благополучия региона. За последние пять лет количество случаев заболевания животных бешенством уменьшилось на 85%: в 2020 году было зарегистрировано 95 эпизодов, а в прошлом году — только 14. По каждому случаю были оперативно приняты меры для устранения инфекции.
«В прошлом году в Подмосковье было вакцинировано более 541 тысячи домашних питомцев, осуществлена раскладка в лесах свыше 1 миллиона доз оральной вакцины для диких плотоядных животных, в том числе с использованием средств малой авиации», — сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.Кроме того, он сообщил, что в рамках программы «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» контролируется популяция бездомных собак. Каждый год ветеринары тренируются, чтобы совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки.
«Решение о введении карантина на определенной территории устанавливается при положительном результате лабораторных исследований. В этом случае в эпизоотическом очаге и неблагополучных пунктах вводится ряд ограничений», — сказал Новиков.
В период карантина в неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, а также их вывоз, за исключением тех, кто был вакцинирован от бешенства за 179 дней до этого. Запрещается также отлов животных для отправки в зоопарки.
В зоне эпизоотии введены ограничения на лечение больных восприимчивых животных, доступ посторонних лиц, перемещение животных, снятие шкур и охоту, за исключением случаев регулирования численности охотничьих ресурсов.За нарушение ветеринарных правил предусмотрена административная ответственность.
Владельцы должны в течение 24 часов сообщить специалистам государственной ветеринарной службы о заболевании или смерти животного, а также о любых симптомах, указывающих на возможное бешенство.
Основные признаки болезни:
- агрессивное поведение;
- попытки укусить;
- боязнь света и воды;
- паралич челюсти;
- обильное слюноотделение.
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