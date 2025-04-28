В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки

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В минувшую ночь в подмосковных городах Можайск и Клин были зафиксированы рекордно низкие температуры, сообщают синоптики. Об этом пишет РИА Новости.
В Можайске минимальная температура воздуха достигла минус 4,2 градуса, что на 0,7 градуса ниже предыдущего рекорда, установленного в 1971 году. В Клину температура опустилась до минус 5,9 градуса, что является самым низким показателем для 28 апреля по меньшей мере с начала XXI века.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что последняя неделя апреля в столичном регионе началась с неожиданных заморозков. Однако синоптики уверяют, что это были последние заморозки в нынешнем месяце, и в ближайшие дни ожидается повышение температуры.
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что последняя неделя апреля в столичном регионе началась с неожиданных заморозков. Однако синоптики уверяют, что это были последние заморозки в нынешнем месяце, и в ближайшие дни ожидается повышение температуры.
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Дарья Осипова