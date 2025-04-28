«Магнит» заплатит штраф более чем в 200 тысяч рублей за использование песни «Нас не догонят»

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Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал сеть магазинов «Магнит» на 220 тысяч рублей за незаконное использование 12 песен, включая «Лети за солнцем» и «Нас не догонят», сообщает РИА Новости.
Суд обязал АО «Тандер», дочернее общество «Магнита», компенсировать нарушение авторских прав Российскому авторскому обществу.
Полгода назад этот же суд рассматривал похожее дело, связанное с исполнением песен на праздничном мероприятии у одного из магазинов «Магнита». Детали текущего нарушения не уточняются. Решение направлено на защиту интересов правообладателей.
Ранее сообщалось, что западные СМИ выявили настоящую причину смерти оскароносного актера и легенды Голливуда Джина Хэкмена. Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены 26 февраля мертвыми в своем особняке в Санта-Фе, тела пары обнаружили в частично мумифицированном состоянии.
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«Взыскать с АО «Тандер» (основное операционное дочернее общество «Магнита») в пользу общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 220 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей», — сообщается в судебном документе.Дополнительно сеть выплатит 16 тысяч рублей госпошлины.
Полгода назад этот же суд рассматривал похожее дело, связанное с исполнением песен на праздничном мероприятии у одного из магазинов «Магнита». Детали текущего нарушения не уточняются. Решение направлено на защиту интересов правообладателей.
Ранее сообщалось, что западные СМИ выявили настоящую причину смерти оскароносного актера и легенды Голливуда Джина Хэкмена. Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены 26 февраля мертвыми в своем особняке в Санта-Фе, тела пары обнаружили в частично мумифицированном состоянии.
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Мария Моисеева