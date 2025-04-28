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Во Владивостоке по иску МО арестовали более 60 участков и зданий

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Приморского края арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Генпрокуратуры РФ, стремящейся вернуть государству объекты бывшего военного имущества Минобороны, сообщает РИА Новости. Иск был подан 23 апреля к 32 ответчикам, включая местные компании, власти и Росимущество. Судебное заседание назначено на 23 мая.
Генпрокуратура требует вернуть в собственность РФ недвижимость, проданную в разные годы, и компенсировать покупателям их затраты. Арест наложен на объекты, принадлежащие компаниям «СЗ "Бархат"», «Каталея» и другим. Среди третьих лиц в деле числятся «Восточная верфь» и Сбербанк.

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ГП стремится вернуть государству объекты, расположенные на улицах Бархатная, Катерная и в бухте Улисс, где находится катерная стоянка рядом с базой Тихоокеанского флота. Росреестру запрещено проводить регистрацию прав на эти объекты, кроме случаев, связанных с учетом по заявлениям Росимущества.

В марте власти Владивостока потребовали до 1 мая убрать маломерные суда из бухты Улисс для обеспечения безопасности навигации военных кораблей.

Ранее сообщалось, что эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина объяснила россиянам правила особой оплаты труда в майские праздники. Она также напомнила, что работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ.

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#1 мая
«Магнит» заплатит штраф более чем в 200 тысяч рублей за использование песни «Нас не догонят»
Суд обязал «Магнит» заплатить 220 тыс. руб. за использование хита «Нас не догонят»
28 апреля 2025, 06:48

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал сеть магазинов «Магнит» на 220 тысяч рублей за незаконное использование 12 песен, включая «Лети за солнцем» и «Нас не догонят», сообщает РИА Новости.
Суд обязал АО «Тандер», дочернее общество «Магнита», компенсировать нарушение авторских прав Российскому авторскому обществу.

«Взыскать с АО «Тандер» (основное операционное дочернее общество «Магнита») в пользу общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 220 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей», — сообщается в судебном документе.
Дополнительно сеть выплатит 16 тысяч рублей госпошлины.

Полгода назад этот же суд рассматривал похожее дело, связанное с исполнением песен на праздничном мероприятии у одного из магазинов «Магнита». Детали текущего нарушения не уточняются. Решение направлено на защиту интересов правообладателей.

Ранее сообщалось, что западные СМИ выявили настоящую причину смерти оскароносного актера и легенды Голливуда Джина Хэкмена. Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены 26 февраля мертвыми в своем особняке в Санта-Фе, тела пары обнаружили в частично мумифицированном состоянии.

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Россиянам объяснили правила особой оплаты труда в майские праздники
Эксперт Лопатина: работа в майские праздники оплачивается в двойном размере
28 апреля 2025, 04:33

Фото: iStock/Ratana21

Работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Трудовая деятельность сотрудников в период праздничных дней, включая майские праздники, согласно действующему законодательству, должна оплачиваться работодателями особым образом», — указала она.
Сотрудник вправе выбрать форму компенсации: повышенную оплату или дополнительный выходной за отработанный праздничный день. В первом случае сдельщики получат двойную расценку за выполненный объем работы, а почасовики — удвоенную ставку.

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Для сотрудников с фиксированным окладом расчёт зависит от переработанных часов. Если время не превышает месячную норму, выплачивается одна дневная ставка сверх оклада. При превышении лимита — двойная ставка.

Если работник выбирает выходной, оплата за праздничный день начисляется по стандартному тарифу, а за «новый» выходной день дополнительной финансовой компенсации не последует.

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Правительство РФ намерено выяснить, кто и почему не работает в России
РБК: В России разработали план борьбы с нелегальной занятостью на 2025-2027 годы
28 апреля 2025, 04:01

Фото: iStock/scyther5

Правительство России разработало новый трёхлетний план борьбы с нелегальной занятостью на 2025–2027 годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабмина, подлинность которого подтвердил источник, близкий к ведомствам.
Документ, подготовленный Минтрудом при участии других министерств, включает 18 мер (на федеральном и региональном уровнях) для анализа рынка труда и сокращения теневого найма. До 15 июля 2025 года Роструд должен провести анализ численности и структуры неработающих граждан трудоспособного возраста, которых, по данным Росстата за 2023 год, насчитывается около 14,9 млн человек.

Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
«Минтруд совместно с подведомственными организациями сформирует комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста, и направит его в аппарат правительства до 1 марта 2026 года», — передает РБК.
Новый план заменит предыдущую программу 2022–2024 годов, добавив новые инициативы по вовлечению в экономику лиц, не выражающих желания работать (11,8 млн из общего числа по данным 2023 года). Регионам предстоит усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, а также действия по профилактике нарушений.

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Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
HeadHunter: трехдневная рабочая неделя началась в РФ с 28 апреля
28 апреля 2025, 02:39

Фото: iStock/Madhourse

С 28 по 30 апреля в России начинается сокращённая трёхдневная рабочая неделя. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова.
Она напомнила, что 1 мая (четверг) объявлен нерабочим праздничным днём в честь Дня весны и труда. Пятница, 2 мая, также станет выходным днем за счёт переноса отдыха с 4 января. При этом 30 апреля будет предпраздничным днём с сокращением рабочего времени на один час. Суббота и воскресенье, 3–4 мая, остаются обычными выходными.

27 апреля сообщалось, что россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов. С приходом весны в лесах Подмосковья начался сезон грибов, однако необходимо помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях.

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Два самолета МЧС успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас
28 апреля 2025, 01:53

Фото: iStock/Dirk von Mallinckrodt

Два самолёта МЧС России прибыли в иранский город Бендер-Аббас для ликвидации масштабного пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщило посольство РФ в Исламской Республике Иран, передает ТАСС.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.

После стало известно, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью, пострадав в результате инцидента. Президент России Владимир Путин быстро распорядился направить в Иран авиацию для оперативной помощи в тушении возгорания, угрожающего критической инфраструктуре.

Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильный ураган, российские спасатели сразу приступили к координации действий с местными властями. В ближайшее время ожидается прибытие третьего борта МЧС.

«С радостью сообщаем, что несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. (....) Ждем еще один борт МЧС», — передает ТАСС слова посольства.
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