Во Владивостоке по иску МО арестовали более 60 участков и зданий

Фото: iStock/Zolnierek
Арбитражный суд Приморского края арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Генпрокуратуры РФ, стремящейся вернуть государству объекты бывшего военного имущества Минобороны, сообщает РИА Новости. Иск был подан 23 апреля к 32 ответчикам, включая местные компании, власти и Росимущество. Судебное заседание назначено на 23 мая.
Генпрокуратура требует вернуть в собственность РФ недвижимость, проданную в разные годы, и компенсировать покупателям их затраты. Арест наложен на объекты, принадлежащие компаниям «СЗ "Бархат"», «Каталея» и другим. Среди третьих лиц в деле числятся «Восточная верфь» и Сбербанк.
ГП стремится вернуть государству объекты, расположенные на улицах Бархатная, Катерная и в бухте Улисс, где находится катерная стоянка рядом с базой Тихоокеанского флота. Росреестру запрещено проводить регистрацию прав на эти объекты, кроме случаев, связанных с учетом по заявлениям Росимущества.
В марте власти Владивостока потребовали до 1 мая убрать маломерные суда из бухты Улисс для обеспечения безопасности навигации военных кораблей.
Ранее сообщалось, что эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина объяснила россиянам правила особой оплаты труда в майские праздники. Она также напомнила, что работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ.
Читайте также:
«Такого еще не было за все сезоны»: Стал известен победитель шоу «Три аккорда»
«Магнит» заплатит штраф более чем в 200 тысяч рублей за использование песни «Нас не догонят»
Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
«Священная миссия»: Ким Чен Ын сделал заявление по участию КНДР в освобождении Курской области
ГП стремится вернуть государству объекты, расположенные на улицах Бархатная, Катерная и в бухте Улисс, где находится катерная стоянка рядом с базой Тихоокеанского флота. Росреестру запрещено проводить регистрацию прав на эти объекты, кроме случаев, связанных с учетом по заявлениям Росимущества.
В марте власти Владивостока потребовали до 1 мая убрать маломерные суда из бухты Улисс для обеспечения безопасности навигации военных кораблей.
Ранее сообщалось, что эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина объяснила россиянам правила особой оплаты труда в майские праздники. Она также напомнила, что работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ.
Читайте также:
«Такого еще не было за все сезоны»: Стал известен победитель шоу «Три аккорда»
«Магнит» заплатит штраф более чем в 200 тысяч рублей за использование песни «Нас не догонят»
Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
Мария Моисеева