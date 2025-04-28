Во Владивостоке по иску МО арестовали более 60 участков и зданий

Работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.