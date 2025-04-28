Россиянам объяснили правила особой оплаты труда в майские праздники

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Работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Трудовая деятельность сотрудников в период праздничных дней, включая майские праздники, согласно действующему законодательству, должна оплачиваться работодателями особым образом», — указала она.Сотрудник вправе выбрать форму компенсации: повышенную оплату или дополнительный выходной за отработанный праздничный день. В первом случае сдельщики получат двойную расценку за выполненный объем работы, а почасовики — удвоенную ставку.
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Для сотрудников с фиксированным окладом расчёт зависит от переработанных часов. Если время не превышает месячную норму, выплачивается одна дневная ставка сверх оклада. При превышении лимита — двойная ставка.
Если работник выбирает выходной, оплата за праздничный день начисляется по стандартному тарифу, а за «новый» выходной день дополнительной финансовой компенсации не последует.
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