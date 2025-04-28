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Россиянам объяснили правила особой оплаты труда в майские праздники

Эксперт Лопатина: работа в майские праздники оплачивается в двойном размере
Фото: iStock/Ratana21

Фото: iStock/Ratana21

Работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Трудовая деятельность сотрудников в период праздничных дней, включая майские праздники, согласно действующему законодательству, должна оплачиваться работодателями особым образом», — указала она.
Сотрудник вправе выбрать форму компенсации: повышенную оплату или дополнительный выходной за отработанный праздничный день. В первом случае сдельщики получат двойную расценку за выполненный объем работы, а почасовики — удвоенную ставку.

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Для сотрудников с фиксированным окладом расчёт зависит от переработанных часов. Если время не превышает месячную норму, выплачивается одна дневная ставка сверх оклада. При превышении лимита — двойная ставка.

Если работник выбирает выходной, оплата за праздничный день начисляется по стандартному тарифу, а за «новый» выходной день дополнительной финансовой компенсации не последует.

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#рф
Правительство РФ намерено выяснить, кто и почему не работает в России
РБК: В России разработали план борьбы с нелегальной занятостью на 2025-2027 годы
28 апреля 2025, 04:01

Фото: iStock/scyther5

Правительство России разработало новый трёхлетний план борьбы с нелегальной занятостью на 2025–2027 годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабмина, подлинность которого подтвердил источник, близкий к ведомствам.
Документ, подготовленный Минтрудом при участии других министерств, включает 18 мер (на федеральном и региональном уровнях) для анализа рынка труда и сокращения теневого найма. До 15 июля 2025 года Роструд должен провести анализ численности и структуры неработающих граждан трудоспособного возраста, которых, по данным Росстата за 2023 год, насчитывается около 14,9 млн человек.

Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
«Минтруд совместно с подведомственными организациями сформирует комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста, и направит его в аппарат правительства до 1 марта 2026 года», — передает РБК.
Новый план заменит предыдущую программу 2022–2024 годов, добавив новые инициативы по вовлечению в экономику лиц, не выражающих желания работать (11,8 млн из общего числа по данным 2023 года). Регионам предстоит усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, а также действия по профилактике нарушений.

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#правительство
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#человек
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Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
HeadHunter: трехдневная рабочая неделя началась в РФ с 28 апреля
28 апреля 2025, 02:39

Фото: iStock/Madhourse

С 28 по 30 апреля в России начинается сокращённая трёхдневная рабочая неделя. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова.
Она напомнила, что 1 мая (четверг) объявлен нерабочим праздничным днём в честь Дня весны и труда. Пятница, 2 мая, также станет выходным днем за счёт переноса отдыха с 4 января. При этом 30 апреля будет предпраздничным днём с сокращением рабочего времени на один час. Суббота и воскресенье, 3–4 мая, остаются обычными выходными.

27 апреля сообщалось, что россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов. С приходом весны в лесах Подмосковья начался сезон грибов, однако необходимо помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях.

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#новости
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Два самолета МЧС успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас
28 апреля 2025, 01:53

Фото: iStock/Dirk von Mallinckrodt

Два самолёта МЧС России прибыли в иранский город Бендер-Аббас для ликвидации масштабного пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщило посольство РФ в Исламской Республике Иран, передает ТАСС.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.

После стало известно, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью, пострадав в результате инцидента. Президент России Владимир Путин быстро распорядился направить в Иран авиацию для оперативной помощи в тушении возгорания, угрожающего критической инфраструктуре.

Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильный ураган, российские спасатели сразу приступили к координации действий с местными властями. В ближайшее время ожидается прибытие третьего борта МЧС.

«С радостью сообщаем, что несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. (....) Ждем еще один борт МЧС», — передает ТАСС слова посольства.
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Советский загранпаспорт Жириновского ушел на аукционе более чем за миллион рублей
Загранпаспорт Жириновского продали на торгах в Санкт-Петербурге за 1,1 млн рублей
27 апреля 2025, 23:35

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Загранпаспорт основателя и руководителя ЛДПР Владимира Жириновского продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 млн рублей при стартовой цене в 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, где проходили торги.
Документ советского образца, выданный в 1992 году и действительный до 1997-го, содержит автограф политика и визы. Паспорт, выставленный как лот №750, сохранился в хорошем состоянии, несмотря на «следы бытования». На фотографии лота видна дата выдачи — 19 октября 1992 года.

«Лот №750. Заграничный паспорт В.В. Жириновского 1990-е. Продано за 1 100 000 рублей», — говорится в каталоге аукциона.
Известный российский политик и востоковед Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Жириновский был не только политиком, но и символом целой эпохи. Он обладал феноменальной памятью и аналитическим складом ума, что позволяло ему делать политические прогнозы, поражающие своей точностью.

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Стала известна судьба раненых при авиаударе США по Йемену россиян
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#загранпаспорт
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#площадки
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Стала известна судьба раненых при авиаударе США по Йемену россиян
Пострадавших при ударе США по Йемену моряков из РФ перевезли в больницу Саны
27 апреля 2025, 23:34

Фото: iStock/sudok1

Трое российских моряков с танкера Seven Pearls, получивших ранения при авиаударе США по порту Рас-Иса в Йемене, доставлены на лечение в столицу страны Сану. Об этом РИА Новости сообщил представитель экипажа, добавив, что судно пока заблокировано администрацией порта без разрешения на выход.
По его словам, на борту остаются 21 российский гражданин, включая россиян с хроническими заболеваниями. У одного из моряков удалена щитовидная железа, и ему срочно требуется медицинское обследование.

«Знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена. (....) Сегодня мы отошли от причала под предлогом, что нам нужна передышка, что дальше будет — мы не знаем», — поделился собеседник РИА Новости.
Экипаж обеспечен продовольствием, водой и медикаментами, но деморализован угрозой новых атак.

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На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский
«Мы уже не работники. Мы просто хотим вернуться домой к своим семьям», — признался представитель экипажа.
Ранее 26 апреля министр иностранных дел движения «Ансар Алла» (хуситы) Джамаль Амир подтвердил, что пострадали моряки Роман Кашпора, Игорь Казаченко и Артём Ванин. Первый находится в состоянии средней тяжести, двое других получили легкие ранения.

Вечером 27 апреля стало известно, что в самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.

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