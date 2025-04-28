Россиянам объяснили правила особой оплаты труда в майские праздники

Трое российских моряков с танкера Seven Pearls, получивших ранения при авиаударе США по порту Рас-Иса в Йемене, доставлены на лечение в столицу страны Сану. Об этом РИА Новости сообщил представитель экипажа, добавив, что судно пока заблокировано администрацией порта без разрешения на выход.