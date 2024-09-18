В Подмосковье зафиксированы заторы на 18 шоссе

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 18 сентября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы при проезде по направлению к столице отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Энтузиастов, Ленинградское, Боровское, Дмитровское, Пятницкое, Каширское, Носовихинское, Калужское, Минское, Киевское, Ярославское, Рязанское, Волоколамское и Косинское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали один миллион машин, что на 0,5% больше, чем в среднем месяцем ранее.
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Лев Каштанов