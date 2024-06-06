В Подмосковье зафиксировано порядка 3 тысяч случаев покусов людей собаками

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Порядка 3 тысяч случаев покусов людей собаками зафиксировано в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку напоминает о правилах выгула собак.
Стоит подчеркнуть, что владелец домашнего животного обязан исключить свободное и неконтролируемое передвижения питомца без поводка и намордника вне площадок для выгула домашних животных и дрессировки собак. Кроме этого, за нарушение порядка выгула питомца придётся заплатить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
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«Некоторые владельцы питомцев до сих пор ими пренебрегают, в связи с чем происходят неприятные ситуации, которые, порой, влекут за собой необратимые последствия. Подобные случаи в Подмосковье не редкость — всего в 2024 году зафиксировано порядка 3 тысяч случаев покусов собаками людей. Больше всего происшествий пришлось на май», — отметил председатель комитета Сергей Керселян.
Стоит подчеркнуть, что владелец домашнего животного обязан исключить свободное и неконтролируемое передвижения питомца без поводка и намордника вне площадок для выгула домашних животных и дрессировки собак. Кроме этого, за нарушение порядка выгула питомца придётся заплатить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
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Мира Полтева