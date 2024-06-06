В Подмосковье зафиксировано порядка 3 тысяч случаев покусов людей собаками

Отстраненный от должности замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, в случае доказательства вины, сможет за хорошее поведение и после отбытия не менее 30% срока наказания получить условно-досрочное освобождение. Об этом заявил адвокат Андрей Гривцов в разговоре с РИА Новости.