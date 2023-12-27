В Подмосковье закупили полкилометра напорно-всасывающих рукавов для лесных пожарных

Фяото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Почти полкилометра пожарных напорно-всасывающих рукавов закупили для лесных пожарных Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Новое оборудование закупили в рамках «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для модернизации материально-технической базы и оборудования.
Стоит отметить, что пожарные напорно-всасывающие рукава являются неотъемлемыми элементами пожарно-технического оснащения любого лесопожарного подразделения. Для подмосковных лесных пожарных закупили рукава диаметрами –50, 75, 125 и 150 мм.
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«<…> Для подведомственного Комитета лесного хозяйства Московской области учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз» была проведена закупка 135 единиц пожарных напорно-всасывающих рукавов для комплектации средств пожаротушения — пожарных машин и мотопомп», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
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Мира Полтева