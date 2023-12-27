За год в лесах Московской области потерялись около 1 700 человек

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
По итогам уходящего года 1 700 человек заблудились в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сообщения «Заблудился в лесу» фиксируется в системе «112» и передаются участковым лесничим, которые выезжают на поиски с отрядами «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас»
Стоит отметить, что 697 человек самостоятельно нашли дорогу домой, воспользовавшись помощью диспетчеров РДС, которые по телефону помогли им сориентироваться на местности.
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«За 2023 год порядка 1 700 человек обратились по телефону «112» с сообщением, что не могут найти дорогу из леса домой. Среди них — много детей и пожилых людей, имеющих тяжелые заболевания. Традиционно пик сообщений о помощи — более 95 процентов обращений — пришелся на летний и осенний период, когда на тихую охоту отправились грибники и любители лесных ягод», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
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Мира Полтева