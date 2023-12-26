В Московской области стартовала операция «Ёлочка»

мле
В подмосковных лесах началась операция «Ёлочка». Её главная цель – охрана хвойных молодняков и лесных культур от незаконных рубок перед новым годом, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Несанкционированная рубка даже одного дерева для украшения дома к Новому году – уже уголовное преступление. Чтобы не омрачить новогодний праздник, рекомендуем приобретать новогодние ели и сосны в питомниках Центрлесхоза и на организованных ёлочных базарах», – сказала замдиректора Сергиево-Посадского филиала Мособллеса – лесничий Раиса Прилуцкая.На территории Сергиево-Посадского лесничества в границах одноимённого городского округа увеличена кратность патрулирования лесов. К патрулированию приступили мобильные патрульные группы инспекторов, сотрудники правоохранительных органов, представители местного самоуправления и общественные лесные инспекторы. Они выявляют и пресекают факты рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников. Для предупреждения правонарушений проводится агитационная работа с населением с раздачей агитационного материала.
Читайте также:
В подмосковном Комлесхозе дали советы по выбору качественной ёлки
Россияне назвали свои самые любимые традиции
Проект из Московской области получил специальный приз Росприроднадзора
Лора Луганская