В Подмосковье заменили около 140 единиц устаревшего тяжёлого медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Аналоговую тяжёлую медицинскую технику в Московской области заменяют на цифровую, в больницах и поликлиниках региона установлено уже 139 современных маммографов, флюорографов и аппаратов для рентгена взамен устаревших, работа проводится с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В 2022 году мы запустили в Подмосковье трёхлетнюю программу замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. Благодаря ей, к концу этого года мы планируем заменить все устаревшие аппараты. На данный момент установили уже 139 современных аппаратов», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.На замену медицинских агрегатов было направлено 2,5 млрд рублей.
Оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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