Подмосковные врачи смогли спасти 8-летнему ребенку слух

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи предупреждают: применение ватных палочек приводит к разрыву барабанной перепонки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обеспокоенная мама ребенка обратилась в больницу с жалобами у мальчика на боль в ухе и снижение слуха. В ходе осмотра врачи узнали, что ребенок чистил ухо ватной палочкой и случайно проткнул барабанную перепонку.
Стоит отметить, что через неделю лечения к мальчику вернулся нормальный слух и ушли боли.
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«При ближайшем рассмотрении при помощи эндоскопа визуализировалась перфорация, которая сразу меняет план лечения. В данном случае перфорация была точечной и при консервативном лечении она закрывается самостоятельно <…> Второй проблемой в этой истории стали капли, которые только усугубили ситуацию. За компетентной помощью надо сразу обращаться к врачу. Нашему пациенту было прописано беречь ухо от воды, применять другие ушные капли и обезболивающее, плюс обязательный контроль», - поделилась врач-оториноларинголог Наталия Хвостикова.
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Мира Полтева