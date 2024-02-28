Сомнолог Царёва: «Каждое пятое ДТП в России связано с сонливостью»

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У дефицита сна есть множество последствий. Долгосрочные развиваются несколько лет. Но есть и краткосрочные – те, которые наступают буквально на следующий день после того, как человек не выспался. Об этом сообщила «Радио 1» кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царёва.
«Если говорить, что случится сразу после того, как вы не выспались, то, во-первых, повышаются риски по заболеваниям ОРВИ. На несколько десятков процентов увеличивается риск заразиться, если на вас кто-то чихнёт, а вы накануне не выспались. Второе – это сонливость. У нас каждое пятое ДТП связано с сонливостью. Это выше, чем в Европе: у них – 12%. Согласитесь, очень важно, доберётесь ли вы до работы или до этого места, куда хотите. А самая частая история – обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и болезней пищеварения», – отметила Царёва.Кроме того, по её словам, недостаток сна накладывает отпечаток на психику и пищевое поведение человека.
«Настроение меняется, мы становимся более раздражительными, срываемся на близких, пропускаем тренировки, копим стресс. У нас нарастает тревога и депрессия. Но для возникновения депрессии нужно не высыпаться как минимум месяц, а по тревоге можно быть уверенным на 50%, что она возникнет. Кстати, уже вечером после того, как ночью вы не выспались, у вас резко повысится аппетит. Причём хотеться будет именно вредной пищи – жирной, солёной и сладкой», – сказала собеседница «Радио 1».Что касается оптимальной продолжительности сна, то, по словам сомнолога, нормой считается промежуток от четырёх до 12 часов. Всё зависит от возраста, здоровья, психических и физических нагрузок пациента.
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Лора Луганская