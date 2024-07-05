В Подмосковье заметили редчайших чёрных аистов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО/Т. Юдина
Чёрные аисты стали чаще встречаться на территории Московской области, об этом рассказали специалисты природоохранного фонда «Верховье», которые ведут мониторинг редких видов по заказу подмосковного министерства экологии и природопользования, сообщает пресс-служба ведомства.
«Черный аист — это крайне редкий вид, внесенный в Красные книги России и Московской области под 1-й категорией — находящийся под угрозой исчезновения», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Он подчеркнул, что информация о том, что чёрные аисты стали встречаться чаще, позволяет надеяться не только на сохранение подмосковной популяции этих редчайших птиц, но и на её увеличение.
В министерстве отметили, что чёрных аистов замечали на юге Подмосковья — на территории заказника «Урочище Верёвкин бугор» в Луховицах и рядом с заказником «Никифоровская колония степных растений» в Серпухове.
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Лев Каштанов