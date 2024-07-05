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В Подмосковье заметили редчайших чёрных аистов

05 июля 2024, 14:03
Фото: пресс-служба Минэкологии МО/Т. Юдина

Фото: пресс-служба Минэкологии МО/Т. Юдина

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Чёрные аисты стали чаще встречаться на территории Московской области, об этом рассказали специалисты природоохранного фонда «Верховье», которые ведут мониторинг редких видов по заказу подмосковного министерства экологии и природопользования, сообщает пресс-служба ведомства.
«Черный аист — это крайне редкий вид, внесенный в Красные книги России и Московской области под 1-й категорией — находящийся под угрозой исчезновения», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что информация о том, что чёрные аисты стали встречаться чаще, позволяет надеяться не только на сохранение подмосковной популяции этих редчайших птиц, но и на её увеличение.



В министерстве отметили, что чёрных аистов замечали на юге Подмосковья — на территории заказника «Урочище Верёвкин бугор» в Луховицах и рядом с заказником «Никифоровская колония степных растений» в Серпухове.

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#московская область
#подмосковье
Специалист Бедеров заявил об опасности электросамокатов в грозу
05 июля 2024, 14:16

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров рекомендовал не использовать электросамокаты во время грозы, поскольку в него может ударить молния.
«Если в радиусе грозового фронта металла нет, молния пытается бить по металлическим предметам. Это могут быть как раз аккумуляторы, мобильные телефоны, самокаты, автотранспорт и другие вещи. Если вы используете на улице компьютер, то при попадании молнии может произойти воспламенение электропроводки. Поэтому электроприборы лучше выключить, самокатами в грозу не пользоваться, а лучше всего — находиться в помещении», — пояснил в беседе с RT специалист.

Спрогнозированная синоптиками сегодняшняя непогода в виде урагана, дождей и грозы на выходные сменится комфортной температурой в Москве. Об этом заявил метеоролог, климатолог Александр Шувалов.

«Погода станет гораздо более прохладной. Температура понизится до 23-25 градусов. И это уже вполне терпимо, погода в зону комфорта возвращается. В воскресенье осадков вообще уже не будут и те же самые 23-25 градусов ожидают москвичей и жители Подмосковья», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Шувалов.

Ранее сообщалось, что ливни с грозами, градом, штормовым ветром и, возможно, смерчами, ожидаются в Московской области в пятницу, 5 июля.

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#непогода
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#электросамокат
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Председателю Совета депутатов округа Королёв Ходыреву вручили госнаграду
05 июля 2024, 13:44

Фото: аппарат правительства РФ

Государственную награду «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» получил председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев, удостоверение ему вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает издание regions.ru/Королёв.
«От всего сердца благодарю за высокую оценку моего труда! Продолжаю работать на благо любимого города и родного Подмосковья», — сказал Ходырев.
Он подчеркнул, что работает в тесном контакте с жителями округа и держит на контроле содержание и капремонт жилого фонда, а также строительство объектов социальной инфраструктуры муниципалитета.

Церемония вручения государственной награды состоялась в Екатерининском зале Кремля.

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#королёв
#награда
#сергей кириенко
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила пункт временного размещения жителей ЛДНР
05 июля 2024, 13:23

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила семьи из Луганской и Донецкой народных республик, которые живут в пункте временного размещения на территории оздоровительного лагеря «Звонкие голоса» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
Проживающие в пункте временного размещения пообщались с Ириной Фаевской, некоторые из них обратились к ней за поддержкой.

«Одиннадцать человек рассказали мне о волнующих их вопросах. Например, одна женщина попросила помочь ей и ее сыну. Ребенок нуждается в лечении, конечно, мы обязательно поможем. По всем вопросам взяли обращения у заявителей», — сказала Фаевская.
Омбудсмен Подмосковья также поговорила с детьми. Сейчас у них летние каникулы, поэтому для ребят каждый день проводят развлекательные мероприятия, включая различные игры и мастер-классы.

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#клин
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Компания «Мособлэнерго» установила в Подмосковье ещё 9 электрозарядных станций
05 июля 2024, 13:02

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Девять электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью 22 кВт/ч установила в шести городских округах Московской области компания «Мособлэнерго» с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Три электрозарядные станции были установлены в городе Коломна и по одной в Серпухове, Красногорске, рабочем посёлке Нахабино, Мытищах, Пушкине и Долгопрудном. Карта действующих ЭЗС размещена на официальном сайте компании в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», — говорится в сообщении.
До конца года компания «Мособлэнерго» планирует установить в Подмосковье ещё одиннадцать электрозарядных станций такой же мощности.

В министерстве напомнили, что в настоящее время на территории области работает 493 ЭЗС, из которых 291 — мощностью 22 кВт/ч и 202 — мощностью 150 кВт/ч. Электрозарядные станции компании устанавливают за свой счёт.

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#подмосковье
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Жителей Подмосковья предупредили о приближающихся грозах с градом и смерчами
05 июля 2024, 12:25

Фото: iStock/shujaa_777

Ливни с грозами, градом, штормовым ветром и, возможно, смерчами, ожидаются в Московской области в пятницу, 5 июля, предупреждение об этом выпустило на основании письма Гидрометцентра Главное управление гражданской защиты региона.
«Росгидромет проинформировал об ухудшении погодных условий на территории Подмосковья 5 июля с 10 часов утра и до конца суток. Прогнозируются ливневые дожди с грозами и крупным градом. Существует также опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении.
В связи с этим жителям следует проявлять повышенную осторожность и осмотрительность, а организациям — подготовиться к непогоде, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

Ранее областной Минтранс призвал водителей избегать поездок на личном транспорте в период ухудшения погоды, подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#непогода
#московская область
#подмосковье
#предупреждение
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Кольца-ногти и проводные наушники: Стилист рассказала о главных трендах сезона
Стилист Палюткина: кольца-ногти стали главным трендом сезона
05 июля 2024, 12:15

Фото: istock/evgenyatamanenko

Лето — это не только тепло, но и ярко. Знойность и насыщенность самого солнечного времени года пробуждают в людях желание наряжаться и выглядеть эффектно.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о главных трендах летнего сезона.

Тренды в одежде


Сжатая ткань: шикарная новость для тех, кто не любит гладить. Теперь не нужно отпаривать вещи, потому что появился тренд на нарочитость, небрежность, расслабленность. Мятые вещи — на пике моды, заломы в одежде можно увидеть и в платьях, и в юбках, и в топах, и в брюках — везде.

Многослойность: достаточно надеть друг на друга две майки и завязать их узелком. Банально, но интересно.

Принт «ракушка»: ей украшают все. Такой принт может создать романтичный образ, при этом он будет смотреться не так банально, как цветочек, горошек или турецкий огурец. Это хорошее напоминание о море. Главное — не перебарщивать, а добавлять детально.

Юбка в клетку: длинная, короткая, с плиссировкой, с захлестом, на низкой посадке или высокой — любая. Можно носить с топами, рубашками, туфлями, кроссовками.
Трикотажные топы: без косточек, без кружева, простые. Мода на бельевой стиль.

Аксессуары


Проводные наушники: они стали использоваться как серьги. Их можно украшать стразами, вставлять в уши, создавать из них ожерелье или кафы. Необычно смотрятся такие вещи из проводных затычек.

Съемные кольца-ногти: вместо того, чтобы делать маникюр под каждый образ, придумали такое. Снимаете, меняете и идете в этот мир поражать всех своими пальцами.

Макияж


«Так розовеют мужчины, когда занимаются спортом» или «тебя поцеловало солнце»: фреш, загорелость, веснушчатость. Наносить румяна треугольником от кончика носа к верхней части уха, и все это растушевывать. Еще забываем тонкие брови, возвращаемся к естественным, пышным бровям.

«Главный тренд — быть на своей волне. Примеряйте, пробуйте, выходите из зоны комфорта и наслаждайтесь собой», — завершила разговор стилист Палюткина.

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В Калуге проведут Всероссийский съезд наставничества
05 июля 2024, 12:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

Всероссийский съезд наставничества будет проходить в Калуге с 26 по 27 июля, в нём примут участие педагоги, представители предприятий реального сектора экономики, а также эксперты в сфере наставничества, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
«На съезде планируется обсудить проект концепции развития наставничества в России до 2030 года и создать стратегии по реализации этой концепции, чтобы впоследствии внедрить их в систему подготовки и поддержки молодых кадров в реальном секторе экономики, в образование и молодёжную политику России», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках съезда будет дан старт всероссийскому конкурсу «Золотые стандарты наставничества: отбор лучших практик».

Съезд проведут на базе калужского Федерального технопарка профессионального образования.

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Песков: В Кремле не обсуждается запрет на ношение никабов в России
05 июля 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Alexey Emelyanov

Духовные власти должны сами определить, следует ли вводить в России запрет на ношение мусульманками никабов или нет. В Кремле не ведётся никаких дискуссий на этот счёт.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РБК. Первый заместитель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от Дагестана Артем Бичаев сказал, что, по его мнению, которое разделяют парламентарии, вопрос ношения никабов находится в ведении мусульманского духовенства и именно оно должно принимать соответствующие решения.

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат от Карачаево-Черкессии Михаил Старшинов подчеркнул, что за все время существования мусульман в России вопрос ношения никаба никогда не поднимался. Для него удивительно, что дискуссия на эту тему возникла именно сейчас. По мнению депутата, хорошо бы эти обсуждения прекратить.

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#госдума
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Кинологи рассказали, любят ли собаки, когда их целуют
Кинолог Голубев: Настойчивые ласки и поцелуи могут вызвать у собаки стресс
05 июля 2024, 11:18

Фото: istockphoto / ulkas

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. В этот день влюблённые со всего мира участвуют в конкурсах поцелуев. Это прекрасный повод для того, чтобы выразить свою любовь и привязанность друг к другу через нежные и страстные поцелуи.
Если для человека такой жест — это способ выразить свои чувства, то допустимо ли подобное поведение для собаки? Люди и собаки по-разному проявляют свои эмоции. Социальное поведение человека более сложное и разнообразное.

«Когда мы хотим выразить свою любовь к питомцу, мы можем обнимать и целовать его. Однако не все собаки любят такие проявления чувств. Слишком тесный контакт, настойчивые ласки и поцелуи могут вызвать у них стресс. Поэтому важно учитывать особенности своего питомца. Некоторые собаки спокойно относятся к объятиям и поцелуям, а другие могут чувствовать себя некомфортно. Лучше всего ориентироваться на реакцию животного и не навязывать ему свои эмоции», — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Не все собаки любят, когда их обнимают, целуют, трогают за морду и требуют тесного контакта. Это может вызвать у них стресс, особенно если такое общение происходит с теми, с кем они не так часто взаимодействуют.

«Собаки, как и люди, имеют свои предпочтения. Если ваш питомец контактный, то ему могут понравиться ваши поцелуи и поглаживания. Но если он вырывается, когда вы его обнимаете, лучше не настаивать. Уважайте личные границы своего любимца и не настаивайте на тесном контакте», — подчеркнула специалист.

Если у вас есть домашний питомец, за здоровьем которого вы тщательно ухаживаете, то риски заражения от него минимальны, но не равны нулю. Собаки, как и люди, могут болеть, и некоторые заболевания могут передаваться от них человеку.

«У домашних собак часто встречается глистная инвазия, которая может быть опасна для питомца и передаваться человеку. Симптомы могут быть незаметными, поэтому важно проводить профилактику и ограничивать тесный контакт с животным», — подчеркнул Владимир Голубев.

Каждый питомец индивидуален. Важно понимать, что именно не нравится вашей собаке, чтобы минимизировать ее стресс.

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