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В Подмосковье запустили интерактивную карту масленичных гуляний

12 марта 2024, 12:09
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

Интерактивную карту праздников, посвящённых Масленице, запустили в Московской области, на ней отмечено более 200 гуляний и ярмарок, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«На интерактивной карте пользователи могут посмотреть геолокации мероприятий, а также официальные адреса и время работы», — цитируются в сообщении слова директора IT-компании «Максимум», занимающейся разработкой сервиса, Александра Степанова.
К каждой локации можно прочесть более подробное описание, где рассказывается, что именно ожидает гостя на этом празднике: концерт, народные игры, спортивные состязания, а также какие именно угощения приготовили для участников мероприятия.


Масленичные гуляния стартовали 11 марта, они продолжатся до конца недели — 17 марта.

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Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
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#московская область
#подмосковье
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Дин Дин приучила Катюшу к купанию в бассейне – видео
12 марта 2024, 12:02

Фото: iStock/Wirestock

Панда Дин Дин из Московского зоопарка приучает маленькую Катюшу к бассейну. Об этом в своём Telegram-канале рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
На опубликованном видео запечатлено, как мама-панда приучает Катюшу к водным процедурам в бассейне, который расположен в их вольере. Сначала маленькая панда неохотно повторяла за мамой, но потом стала более послушной и искупалась.


Ранее Акулова публиковала кадры, на которых Катюша осваивает деревянную горку в новом для неё большом вольере. Сначала она забралась наверх, а затем осторожно проехалась по склону до самого низа. Гендиректор зоопарка рассказала, что панде поначалу было очень страшно и она боялась даже выпрямить лапки, но потом осмелилась и стала кататься.

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#россия
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Инстасамка призналась, что решила сдать ЕГЭ и поступить в университет
12 марта 2024, 11:48

Фото: iStock/SeventyFour

Певица Дарья Зотеева, известная как Instasamka, заявила, что планирует заняться своим образованием и поступить в университет. Такими планами на будущее она поделилась в личном аккаунте в TikTok.
В юности певица окончила девять классов школы, а после поступила в колледж. Однако учебу быстро забросила, не увидев дальнейших перспектив развития. В 2016 году Дарья Зотеева взяла себе псевдоним Instasamka и стала заниматься блогингом, приобрела известность и армию поклонников. Она предпочла потратить время на популяризациию личного блога и создание контента для соцсетей.

Сейчас Дарья задумалась над будущим и, возможно, желание получить высшее профессиональное образование станет причиной смены направления рода ее деятельности с творческого на другой.

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#образование
#шоу-бизнес
#россия
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В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,5 тыс машин
12 марта 2024, 11:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более трёх с половиной тысяч автомобилей, нарушивших правила стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«За прошедшую неделю на штрафные стоянки с подмосковных улиц было перемещено 3509 машин, что на 122 автомобилей больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей было эвакуировано в округе Красногорск: там принудительно переместили 354 автомобиля. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 304 автомобиля. Далее следует городской округ Балашиха с 286 перемещёнными машинами. Четвёртое место заняли Химки, где эвакуировали 263 автомобиля, а замыкает топ-5 округ Мытищи с 215 эвакуированными машинами.

Узнать о месте нахождения машины, эвакуированной в Московской области, можно по номеру 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения региона.

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#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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Банкир из Франции, выигравший в суде 4,5 млн евро, должен вернуть деньги
Bloomberg: отсудивший 4,5 млн евро французский банкир должен вернуть деньги
12 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/Zerbor

Бывший французский банкир Бертран Лавин осудил 4,5 млн евро евро по делу о несправедливом увольнении из BNP Paribas, однако он не сможет оставить эти деньги себе. Об этом сообщает Bloomberg.
«Высший суд Франции 6 марта постановил, что его претензии неприемлемы», — говорится в материале издания.

Уточняется, что Лавин уже подавал точно такой же иск в Великобритании. Тогда по решению суда ему должны были выплатить лишь 104,3 тысячи долларов, то есть максимально возможную по закону сумму. Виду этого победа в парижском суде Левина считается недействительной.

Напомним, Бертрана Лавина уволили из BNP Paribas в 2013 году во время расследовании дела о фальсификации австралийской базовой ставки. В компании он проработал 15 лет.

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#суд
#победа
#компании
#банк
#деньги
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Подмосковный участник премии «Россия — страна возможностей» рассказал о своей работе
12 марта 2024, 11:17

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Участник национальной премии «Россия — страна возможностей» Анатолий Рыбаков из Московской области стал одним из ста героев самых вдохновляющих историй премии и получил путёвку на фестиваль молодёжи, где рассказал о своей работе, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Анатолий Рыбаков разрабатывает информационные технологии в сфере прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В настоящее время он руководит целой научной школой, которая оцифровывает процессы и объекты с точки зрения потенциальной опасности и защищённости.

«Дни на фестивале были наполнены интересными встречами и знакомствами. Они позволили окунуться в другую атмосферу, которая оказалась совершенно новой. После мероприятий я смог по-другому взглянуть на себя, на то, чем занимаюсь. До этого мне казалось, что я делаю все как обычно. Но, находясь на Премии, я получил отзывы от своих коллег, которые придали мне уверенность», — поделился Рыбаков.
Для ста героев самых вдохновляющих историй Премии, в числе которых был Анатолий Рыбаков, на Всемирном фестивале молодёжи провели лекции, тренинги, дискуссии, а также мастер-классы, направленные на продвижение личного бренда героев и раскрытие их историй.

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#премия
#россия
#московская область
#подмосковье
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В Московской области работает 82 площадки переработки строительных отходов и грунтов
12 марта 2024, 11:16

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Минэкологии отметили, что в регионе сегодня работают 82 площадки переработки строительных отходов и грунтов. Об сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Московской области ​идет активное развитие переработки отходов строительства.Данное ​направление помогает снизить в регионе количество незаконных свалок.

«В Подмосковье сегодня работают 82 легальные площадки, на которых перерабатываются строительные отходы. Все они соответствуют утвержденному региональному стандарту, оказывают минимальное воздействие на окружающую среду и действуют под четким контролем. Таким образом, наш регион является одним из лидеров федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Существующие мощности позволяют нам обеспечить все потребности рынка во вторичных материалах», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день уже 65% процентов бюджета сэкономлено благодаря использования вторичного щебня.

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Путин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием образования ведомства
12 марта 2024, 11:05

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы со 145-летием образования Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).
«Важность задач, стоящих перед Федеральной службой исполнения наказаний, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Ведь от вас, вашего добросовестного труда во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране», — указано в телеграмме, подписанной российским лидером.

Путин выразил особые слова признательности не только действующим сотрудникам ФСИН, но и ветеранам ведомства.

В завершении президент пожелал сотрудникам уголовно-исполнительной системы здоровья, успехов и всего наилучшего.

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#владимир путин
#поздравление
#фсин
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В Коломне состоится лекторий о фламандском натюрморте
12 марта 2024, 10:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма и туризма Московской области

Коломенская картинная галерея приглашает на лекцию о фламандском натюрморте. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 16 марта в в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».

«Это вторая беседа из цикла кураторских лекций, которые проводятся в картинной галерее в рамках выставки «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков». Лекцию прочтет искусствовед, куратор выставки Надежда Владимировна Проказина. Она расскажет об особенностях фламандской художественной школы, основных ее сюжетах и мастерах», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что начало лекции в 16:00. Посетить мероприятие бесплатно могут все желающие. Кроме этого в ​в Доме Озерова до 24 апреля открыта выставка Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков».

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#выставка
#живопись
#подмосковье
#коломна
#лекция
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В Общественной палате Подмосковья обсудили работу наблюдателей на выборах
12 марта 2024, 10:49

Фото: пресс-служба МИСК МО

Работу наблюдателей на предстоящих выборах президента Российской Федерации обсудили в ходе пленарного заседания Общественной палаты Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
Важность работы наблюдателей для обеспечения прозрачности и легитимности выборного процесса отметил заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Духин.

«Факторы, которые сейчас влияют на ситуацию в стране — спецоперация и действия недружественных стран, требуют от нас бдительности. И в этом смысле еще важнее становится работа, которую выполняют те, кому доверено общественные наблюдение за выборами», — подчеркнул Духин.
Он добавил, что технически выборы полностью подготовлены, однако нельзя исключать возможных провокаций, и наблюдатели должны быть готовы противодействовать им.

О подобных рисках предупредил и председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

«Сейчас идет специальная военная операция, страна живет в условиях новых вызовов, связанных с санкциями, недружественной политикой в отношении нашего государства. Понятно, что те, кто враждебно настроены в отношении нас, будут использовать этот период в своих пропагандистских кампаниях. Всё это нужно принимать во внимание», — заявил Торкунов.
При этом он выразил уверенность, что российское общество консолидировано и никто не в состоянии помешать ему выразить свою волю на выборах.

В ходе голосования в Подмосковье будет работать Центр наблюдения за выборами. Он откроется в Одинцове 14 марта. Оттуда можно будет круглосуточно наблюдать за всеми избирательными участками. В этом центре будет находиться российские и иностранные наблюдатели, а также представители различных политических партий.

«Между Московской областной Думой, фракциями и руководителями региональных партийных организаций было подписано соглашение о наблюдении и взаимодействии на предстоящих выборах. Я думаю, что совместная работа будет такой же эффективной, как на выборах губернатора в прошлом году, когда мы вместе работали в Одинцовском центре», — отметил спикер регионального парламента Олег Рожнов.
Кроме того, в ходе заседания было подписано Соглашение с епархиями Московской митрополии о совместной работе по обеспечению прав лиц, находящихся в заключении.

Выборы президента Российской Федерации будут проводиться 15, 16 и 17 марта.

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