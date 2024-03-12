В Подмосковье запустили интерактивную карту масленичных гуляний

Фото: пресс-служба правительства МО
Интерактивную карту праздников, посвящённых Масленице, запустили в Московской области, на ней отмечено более 200 гуляний и ярмарок, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«На интерактивной карте пользователи могут посмотреть геолокации мероприятий, а также официальные адреса и время работы», — цитируются в сообщении слова директора IT-компании «Максимум», занимающейся разработкой сервиса, Александра Степанова.К каждой локации можно прочесть более подробное описание, где рассказывается, что именно ожидает гостя на этом празднике: концерт, народные игры, спортивные состязания, а также какие именно угощения приготовили для участников мероприятия.
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