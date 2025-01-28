В Подмосковье запустили комплексную онлайн-услугу для военных ветеранов

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Комплексная онлайн-услуга для ветеранов военной службы появилась на госпортале Московской области, она объединяет четыре опции, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Комплексная услуга — это когда житель подает только одно заявление и автоматом получает несколько услуг. (…) Теперь благодаря комплексу ветераны военной службы могут оформить компенсации и выплаты быстрее и проще», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В рамках новой комплексной услуги «Ветеран военной службы» пользователь областного портала может оформить ежемесячную денежную выплату, компенсацию расходов на ЖКУ и за домашний телефон, а также соцкарту жителя.
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