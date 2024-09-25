В Московской области запустили онлайн-мониторинг дорожной техники

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Обновлённая информационная система контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ) теперь включает функцию анализа данных в реальном времени, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Внедрение BI-аналитики значительно ускорит процесс принятия решений для контролирующих органов и подрядных организаций, а также позволит свести к нулю простой транспортной техники на обслуживаемых участках. Кроме того, повысит прозрачность работ в сфере дорожной инфраструктуры и сократит количество соответствующих жалоб от жителей», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
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Дайана Хусинова