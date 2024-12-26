Двух лисиц заметили на территории московского детсада

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В столице сотрудники МЧС пытаются поймать двух диких лисиц, которые пробрались на территорию детского сада, расположенного в районе Медведково. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, животные бродили по детской площадке. В этот момент все воспитанники находились в здании, и лисицы не представляли угрозы для них.
Пока спасатели ехали к детскому саду, воспитателям показалось, что животные ушли. Однако лисицы вернулись на площадку.
Сотрудники МЧС пока животных не поймали.
Ранее в индийском штате Ассам 60-летний Басудев Кармакар стал жертвой нападения бенгальского тигра. Как сообщает ETV Bharat, мужчина пропал 21 декабря, когда вместе с односельчанами отправился в горы собирать хворост.
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Пока спасатели ехали к детскому саду, воспитателям показалось, что животные ушли. Однако лисицы вернулись на площадку.
Сотрудники МЧС пока животных не поймали.
Ранее в индийском штате Ассам 60-летний Басудев Кармакар стал жертвой нападения бенгальского тигра. Как сообщает ETV Bharat, мужчина пропал 21 декабря, когда вместе с односельчанами отправился в горы собирать хворост.
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Анастасия Ларина