Загруженность дорог Подмосковья утром 25 июня составила два балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Дороги Московской области по состоянию на утро вторника, 25 июня, практически свободны: общая загруженность оценивается на два балла, при этом на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе есть затруднения с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы при движении в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Варшавское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных автодорогах этим утром зафиксировано 893 тысячи машин, это на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов