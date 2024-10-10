С начала года в Подмосковье врачам предоставили более 180 земельных участков

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше 180 участков предоставили в безвозмездное пользование узким медицинским специалистам в Московской области в рамках региональной льготной программы «Земля врачам» за первые три квартала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Всего за девять месяцев текущего года участки получили 184 врача. Больше всего участков было предоставлено в Орехово-Зуевском городском округе — 20. На втором месте по этому показателю оказался Пушкинский городской округ, где врачам передали 16 участков, а замыкает топ-3 Талдомский округ, где выделили 15 участков», — говорится в сообщении.Программа «Земля врачам» действует в Московской области уже три года. За это время участки получили 2 тысячи 352 врача.
Читайте также:
В Подмосковье врачи спасли подростка, онемевшего из-за гнойника в мозгу
Педиатр Ровенская рассказала, как сохранить здоровье ребёнка осенью
Врачи из Мытищ предупреждают о риске инфекционного воспаления кожи из-за новой обуви
Лев Каштанов