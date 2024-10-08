Землю в Подмосковье получили с начала года более 1,7 тыс. многодетных семей

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше 1,7 тыс. многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Московской области с января по сентябрь текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Площадь бесплатных участков составляет от десяти до 15 соток, эту землю многодетная семья может использовать для построки дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства», — отмечается в сообщении.Больше всего участков многодетных семьям предоставил округ Подольск — 121, на втором месте по этому показателю Люберцы (109 участков), на третьем — Коломна (105 участков), четвёртое место занимает Солнечногорск с 99 предоставленными участками, а замыкает топ-5 Дмитровский округ, где многодетным семьям передали 96 участков. В число лидеров вошли также округа: Электросталь, Ленинский, Орехово-Зуевский, Истра и Краснознаменск.
В министерстве также напомнили, что вместо земельного участка многодетная семья может получить выплату в размере 400 тысяч рублей. На сегодняшний день эту выплату получили 1120 семей.
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